FC Bayern mit Update zu Gnabry - gute Nachrichten bei Stanisic

Maximilian Lotz 20.10.2025 • 18:20 Uhr Das Topspiel gegen den BVB verpasste Serge Gnabry kurzfristig, nun gibt es neue Infos. Auch bei einem anderen Bayern-Star vermeldet der Rekordmeister Neuigkeiten.

Der FC Bayern hat nach dem kurzfristigen Ausfall von Serge Gnabry gegen den BVB (2:1) ein Update zum Offensivspieler bekannt gegeben.

Wie der Rekordmeister mitteilte, absolvierte Gnabry am Montag eine individuelle Trainingseinheit mit Ball auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. Der Nationalspieler hatte die Partie gegen Dortmund wegen Adduktorenproblemen verpasst.

Ob der 30-Jährige am Mittwoch in der Champions League gegen Club Brügge (21 Uhr im LIVETICKER) einsatzfähig ist, bleibt abzuwarten. Cheftrainer Vincent Kompany dürfte sich am Dienstag ab 16 Uhr auf der Pressekonferenz vor der Partie zu der Personalie äußern.

Stanisic kommt Comeback beim FC Bayern näher

Derweil kam Josip Stanisic seinem Comeback einen Schritt näher. Der 25-Jährige absolvierte erstmals nach seiner Innenbandverletzung im Knie wieder Teile des Mannschaftstrainings.