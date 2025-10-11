FC Bayern: Upamecano nennt Details zu Kompany

Dayot Upamecano hat sein Verhältnis zu Trainer Vincent Kompany beschrieben.
Upamecano nennt Details zu Kompany
„Er hilft mir sehr, wir schauen uns viele Videos an, er spricht mit mir über meine Positionierung. Mit ihm ist es immer sehr intensiv“, sagte Upamecano in einem Interview mit Le Parisien.
Nach einer komplizierten Saison 2023/24 entwickelte sich Upamecano unter Kompany zum unumstrittenen Abwehrboss und Stammspieler. Auch in dieser Saison stand er in neun von zehn Pflichtspielen auf dem Rasen. Einzig beim Pokal in Wiesbaden wurde er geschont.
Upamecano schwärmt von Kompany
„Wir alle haben ihn als Kinder bewundert, er war eine Legende für Belgien und Manchester City. Er war ein sehr aggressiver Verteidiger im Zweikampf, ein Anführer auf dem Platz und ein gutes Vorbild für mich“, sagte Upamecano weiter über Kompany.
Der Vertrag des 26 Jahre alten Verteidigers läuft im Sommer 2026 aus. Obwohl die Bayern-Bosse zuletzt immer wieder betonten, mit Upamecano verlängern zu wollen, gibt es noch kein Ergebnis.