FC Bayern: "Er sollte sich nicht zu sicher fühlen" - Das gefährliche Spiel um Upamecano

SPORT1 24.09.2025 • 17:01 Uhr Der FC Bayern bemüht sich derzeit um eine Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano. Doch der Franzose lässt sich noch bitten. Warum eigentlich?

Bayerns Sportvorstand Max Eberl steht vor dem nächsten Verhandlungs-Marathon. Nach den nervenaufreibenden Deals mit Jamal Musiala, Alphonso Davies und Joshua Kimmich richten die Verantwortlichen beim FC Bayern schon den Blick auf Dayot Upamecano. Bereits seit längerer Zeit bemüht man sich, den Vertrag des Franzosen zu verlängern – doch einen Durchbruch gibt es noch nicht.

Der Grund: Upamecano möchte sich finanziell deutlich verbessern – das hat sein Berater SPORT1-Informationen zufolge dem FC Bayern schon früh mitgeteilt. Dieser Wunsch rührt auch daher, weil gerade Musiala und Davies entsprechend lukrative Verträge bekommen haben.

Rummenigge mahnt zu Spar-Kurs

„An der Situation von vor ein paar Monaten hat sich im Grunde nichts geändert. Es geht um Gehalt, Handgeld und eine Ausstiegsklausel. Upamecanos Seite verweist auf die Abschlüsse, die andere Spieler erzielt haben und sieht ihn in einer ähnlichen Kategorie“, erklärt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Da man beim FC Bayern aber weiterhin Gehaltskosten sparen möchte, ist die Lage aktuell festgefahren.

Erst kürzlich hatte Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge via dpa verkündet: „Man muss auch mal das kleine Wörtchen ‚Nein‘ sagen.“

Bayern: Treibt es Upamecano zu weit?

Das Gerücht aus Spanien, Upamecano sei bei Real Madrid angeboten worden, bringt derweil eine neue Dynamik in den Poker, könnte dem Noch-Bayern-Star aber schaden. So sieht es jedenfalls Kumberger: „Es zeigt, dass da auf die Münchner Druck ausgeübt werden soll. Ich halte es aber für ein gefährliches Spiel. Hinter den Kulissen gibt es starke Stimmen, die aus Prinzip ein Zeichen setzen wollen und den Forderungen eben nicht nachgeben wollen – Joshua Kimmich wäre es fast passiert, dass er ein solches Symbol wird.“

Jetzt laufe Upamecano Gefahr, irgendwann eine Absage der Bayern zu bekommen. „Er sollte sich nicht zu sicher fühlen“, sagt Kumberger. Im Ringen um Davies habe man gesehen, dass auch Real Madrid nicht jeden Preis bezahle.

