Fit für Bayern - BVB? So ist der Stand bei Guirassy!

Manfred Sedlbauer , Niklas Trettin 13.10.2025 • 17:19 Uhr Borussia Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy hat seine Länderspielreise aufgrund körperlicher Beschwerden vorzeitig beendet. Einen Ausfall für das anstehende Topspiel gegen den FC Bayern muss der BVB aber nicht befürchten.

Borussia Dortmund muss vor dem Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern nicht um den Einsatz von Serhou Guirassy bangen. Nach SPORT1-Informationen soll der Torjäger bereits am Dienstag wieder beim BVB auf dem Trainingsplatz stehen.

Guirassy hatte seine Länderspielreise mit Guinea jüngst angeschlagen abgebrochen. Wie der Verband am Samstag mitteilte, sei der Angreifer „körperlich geschwächt” nach Afrika geflogen, um sein Team zu unterstützen. Beim 2:1-Erfolg Guineas gegen Mosambik saß der 29-Jährige auf der Bank und wurde im Laufe der Partie nicht eingewechselt.

Dortmund spielt beim FC Bayern

Anschließend kehrte Guirassy nach Europa zurück. Über die Art seiner möglichen Verletzung ist nach wie vor nichts Näheres bekannt.

Guinea, das am Dienstag die WM-Qualifikation mit einem Spiel gegen Botsuana abschließt, hat keine Chance mehr, sich einen Platz für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu sichern.

Der BVB kann aber nun aufatmen. Guirassy ist Dortmunds treffsicherster Angreifer und steht wettbewerbsübergreifend bei sechs Toren in acht Einsätzen.