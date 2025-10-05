Kohr auf den Spuren von Stefan Effenberg

SID 05.10.2025 • 18:54 Uhr Dominik Kohr kassiert gegen den Hamburger SV die nächste Verwarnung. Nur ein Spieler in der Liga-Historie hat noch häufiger Gelb gesehen.

Dominik Kohr hat am Sonntag als zweiter Profi in der Bundesliga-Geschichte die 100er-Marke an Gelben Karten geknackt.

Der Verteidiger des FSV Mainz 05 durchbrach im Auswärtsspiel beim Hamburger SV die „Schallmauer“, als er in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit HSV-Akteur Nicolai Remberg auflaufen ließ. Es war die 100. Gelbe Karte in seinem 311. Bundesliga-Spiel.

Vor Kohr hatte bislang nur Stefan Effenberg diesen „Meilenstein“ erreicht. Der SPORT1-Experte kassierte in seiner Karriere 114 Gelbe Karten in 370 Spielen.

Für Kohr sind Schlagzeilen wie diese nichts Neues. In der Partie des 4. Spieltags beim FC Augsburg (4:1) hatte der 31-Jährige den achten Platzverweis seiner Karriere kassiert - und damit den Bundesliga-Rekord eingestellt.

