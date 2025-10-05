Stefan Effenberg im Doppelpass: Das hat Bayern jetzt verstanden

Daniel Höhn 05.10.2025 • 12:29 Uhr Die Experten im SPORT1 Doppelpass sind vom FC Bayern schwer beeindruckt. Stefan Effenberg erkennt eine wichtige Entwicklung unter Vincent Kompany.

Durch das 3:0 bei Eintracht Frankfurt hat der FC Bayern mit dem zehnten Sieg im zehnten Pflichtspiel der neuen Saison einen neuen Start-Rekord aufgestellt. Auch die Runde im SPORT1 Doppelpass zeigte sich beeindruckt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Bayern hat sehr wohl einen Riesenschritt nach vorne gemacht (im Vergleich zum 3:3 in Frankfurt der vergangenen Saison). Sie machen nach 15 Sekunden das 1:0, dann legen sie das zweite nach, das dritte. Aber dann kontrollieren sie das Spiel“, erklärte Stefan Effenberg.

„Das ist der Schritt nach vorne“

Der SPORT1-Experte führte aus: „Vor einem Jahr wollten sie noch das vierte machen und wollten Spektakel anbieten, jetzt haben sie verstanden, auch mal auf die Defensive zu achten und das Spiel zu kontrollieren. Dann kontrollierst du auch den Gegner und gehst mit 3:0 nach Hause. Ich glaube, das ist der Schritt nach vorne und auch eine Handschrift von Kompany.“

Effenberg prognostizierte aber auch, dass die Bayern „natürlich in eine Phase kommen, vielleicht in den Herbst hinein, Spätherbst hinein, wo der eine oder andere am Limit ist“. Dann müsse „Kompany das steuern, weil der Kader auf Kante genäht ist. Aber das wird kommen, das ist ganz normal, aber da müssen sie sich Stand jetzt keine Sorgen machen.“

{ "placeholderType": "MREC" }