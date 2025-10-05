Gladbach: Polanski-Entscheidung vorerst gefallen

SPORT1 05.10.2025 • 22:34 Uhr Die Zukunft von Interimstrainer Eugen Polanski ist weiter offen. Eine erste Entscheidung ist aber gefallen.

Interimstrainer Eugen Polanski darf vorerst bei Borussia Mönchengladbach weitermachen. Das bestätigte der 39-Jährige am Sonntag bei DAZN.

„Ich kriege eine sehr gute Unterstützung von allen. Aus der Geschäftsführung, vom Trainerteam und der Mannschaft. Ich habe jetzt auch das Signal bekommen, dass ich erst mal weitermachen kann“, sagte Polanski nach dem torlosen Remis gegen den SC Freiburg.

Auf die Nachfrage, ob das auch für die Zeit nach der Länderspielpause gelte, sagte Polanski: „Genau.“

Polanski: „Freue mich“

Die Bundesliga geht am 17. Oktober weiter, wenn Union Berlin die Fohlen an einem Freitag empfängt.

Noch deutlicher wurde Polanski auf der PK am Sonntag: „Ich darf nach der Länderspielpause auch bei Union auf der Bank sitzen und das Team betreuen. Dementsprechend freue ich mich auf die Aufgabe.“

Polanski war vom mittlerweile zurückgetretenen Sport-Geschäftsführer Roland Virkus als Nachfolger von Gerardo Seoane aus der U23 der Borussia hochgezogen worden.

Gladbach: „Der erste Stein muss fallen“

Bei Bayer Leverkusen (1:1) und gegen die Freiburger gab es zumindest jeweils einen Punkt, dazwischen lag das teils desaströse 4:6 gegen Eintracht Frankfurt.

Zuletzt hatte Mönchengladbachs Geschäftsführer Stefan Stegemann in der Rheinischen Post betont, dass die Priorität zunächst bei der Suche nach einem Nachfolger für Virkus liege.

„Der erste Stein, der fallen muss, ist der neue Sportliche Leiter. Den wollen wir zeitnah finden. Die Trainerfrage bleibt bis dahin offen“, sagte Stegemann.

„Am Ende entscheidet natürlich der neue Sportchef mit, wer dann der Trainer ist. Tatsächlich bin ich da aber völlig entspannt“, sagte Polanski:

„Ich spüre die Unterstützung. Ich glaube, dass es in so einer Situation schon auch deutlich turbulentere Geschichten gab. Dementsprechend freue ich mich auf jeden einzelnen Tag, den ich hier bin, arbeiten darf.“ Er konzentriere sich „wirklich auf das Union-Spiel, da gibt es genug zu tun.“

