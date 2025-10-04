Gnabry über Kane: "Halb Mensch, halb Maschine"

SID 04.10.2025 • 23:41 Uhr Serge Gnabry ist voll des Lobes für Mitspieler Harry Kane. In einer Sache allerdings, sagt Gnabry, muss sich Kane noch verbessern.

Top-Torjäger Harry Kane vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ist für seinen Mitspieler Serge Gnabry nicht mehr mit normalen Maßstäben zu messen.

„Er ist halb Mensch, halb Maschine“, sagte der Nationalspieler am Samstagabend im ZDF-Sportstudio: „Das ist wirklich krass, was er leistet. Diese Saison ist einfach absolut unglaublich.“

Kane hat in den ersten sechs Bundesligaspielen der Saison insgesamt elfmal getroffen, eine Bestmarke.

Gnabry lobt Kane: „Kommt mit allen gut klar“

Dennoch bleibe der englische Superstar „auf dem Boden, ist ein sehr offener Typ, kommt mit allen gut klar. Er ist einfach ein guter Mensch“, sagte Gnabry.

