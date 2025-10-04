FC Bayern: Dieser Kane-Treffer ist historisch

Dieser Treffer war historisch! Harry Kane hat für den FC Bayern das 2:0 im Topspiel bei Eintracht Frankfurt (JETZT im LIVETICKER) erzielt.
Dieser Kane-Treffer ist historisch
Der Stürmerstar der Münchner steht nun am 6. Spieltag bei elf Treffern – zu diesem Zeitpunkt hatte noch kein Profi der Bundesliga-Geschichte so viele Tore auf dem Konto.
Serhou Guirassy (Saison 2023/24) und Robert Lewandowski (19/20 und 20/21) hatten nach sechs Partien zehn Mal getroffen - Kane ist nun alleiniger Rekordhalter.
Kane schreibt Geschichte für den FC Bayern
Wettbewerbsübergreifend hat Kane nun satte 18 Tore in zehn Partien erzielt – ein unfassbarer Wert.
Erst am vergangenen Wochenende beim 4:0 gegen Werder Bremen hatte der Engländer einen Monster-Rekord aufgestellt: Im Wiesn-Heimspiel erzielte der Engländer sein 100. Pflichtspieltor für die Bayern - und das in seinem erst 104. Pflichtspiel.
Noch nie konnte ein Spieler schneller 100 Pflichtspieltore erzielen, Cristiano Ronaldo und Erling Haaland benötigten je 105 Spiele.