FC Bayern: Dieser Kane-Treffer ist historisch

Dieser Kane-Treffer ist historisch

Schon wieder ein historisches Tor für Harry Kane! Auch gegen Eintracht Frankfurt schreibt der Stürmer des FC Bayern Geschichte.
Mit einem Doppelpack war auf Harry Kane mal wieder Verlass. Der Vergleich des SPORT1-Chefreporters scheint dem Engländer aber besonders zu schmeicheln.
SPORT1
Schon wieder ein historisches Tor für Harry Kane! Auch gegen Eintracht Frankfurt schreibt der Stürmer des FC Bayern Geschichte.

Dieser Treffer war historisch! Harry Kane hat für den FC Bayern das 2:0 im Topspiel bei Eintracht Frankfurt (JETZT im LIVETICKER) erzielt.

Der Stürmerstar der Münchner steht nun am 6. Spieltag bei elf Treffern – zu diesem Zeitpunkt hatte noch kein Profi der Bundesliga-Geschichte so viele Tore auf dem Konto.

Serhou Guirassy (Saison 2023/24) und Robert Lewandowski (19/20 und 20/21) hatten nach sechs Partien zehn Mal getroffen - Kane ist nun alleiniger Rekordhalter.

Kane schreibt Geschichte für den FC Bayern

Wettbewerbsübergreifend hat Kane nun satte 18 Tore in zehn Partien erzielt – ein unfassbarer Wert.

Erst am vergangenen Wochenende beim 4:0 gegen Werder Bremen hatte der Engländer einen Monster-Rekord aufgestellt: Im Wiesn-Heimspiel erzielte der Engländer sein 100. Pflichtspieltor für die Bayern - und das in seinem erst 104. Pflichtspiel.

Noch nie konnte ein Spieler schneller 100 Pflichtspieltore erzielen, Cristiano Ronaldo und Erling Haaland benötigten je 105 Spiele.

