Große Trauer um Ex-Nationalspieler und Werder-Legende

SPORT1 24.10.2025 • 18:40 Uhr Werder Bremen trauert um seinen früheren Meisterhelden Max Lorenz. Der ehemalige Nationalspieler ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

Der langjährige Bundesliga-Profi und frühere Nationalspieler Max Lorenz ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Das teilte sein ehemaliger Verein Werder Bremen am Freitagabend mit.

„Mit Max Lorenz verlieren wir eines der größten Bremer Fußball-Idole aller Zeiten. Sein Tod macht uns zutiefst traurig. Max hat sich immer dem SV Werder verbunden gefühlt und war bis zuletzt ein Aushängeschild unseres Vereins“, würdigte Werder-Präsident Dr. Hubertus Hess-Grunewald die Verdienste von Lorenz.

„Dass er nun nicht mehr bei uns sein kann, hinterlässt eine große Lücke. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie“, fuhr Hess-Grunewald fort.

Werder trauert um Legende: „Als Fußballer Großes geleistet“

Klaus Filbry, Vorsitzender der Werder-Geschäftsführung, ergänzte: „Die Nachricht von Max Lorenz Tod erfüllt uns alle mit großer Trauer. Wir verneigen uns vor seiner außergewöhnlichen Lebensleistung und seinen Verdiensten für Werder.“ Weiter erklärte Filbry: „Seine Identifikation mit unserem Verein und mit der Stadt Bremen war außergewöhnlich. Max Lorenz hat als Fußballer Großes geleistet und war auch danach ein herausragender Repräsentant des SV Werder. Wir trauern mit seiner Familie.“

Lorenz absolvierte zwischen 1960 und 1969 insgesamt 287 Einsätze für Werder. 1961 gewann er mit den Norddeutschen den DFB-Pokal und vier Jahre später die deutsche Meisterschaft.

Darüber hinaus erzielte er in 19 Länderspielen ein Tor. 1966 wurde er in England Vize-Weltmeister (kam jedoch nicht zum Einsatz), 1970 WM-Dritter in Mexiko und kam im „kleinen Finale“ zum Einsatz.