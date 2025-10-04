Heimsieg mit Wermutstropfen: Bayer kommt in Schwung

SID 04.10.2025 • 17:34 Uhr Die Rheinländer sind unter Trainer Kasper Hjulmand weiter ungeschlagen - sorgen sich aber um ihren Unterschiedsspieler.

Vizemeister Bayer Leverkusen kommt in der Fußball-Bundesliga immer besser in Fahrt - sorgt sich aber um Führungsspieler Alejandro Grimaldo. Die klar verbesserte Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand bezwang Union Berlin am Samstag verdient mit 2:0 (1:0).

Ernest Poku (33.) und Christian Kofane (49.), der von einem bösen Patzer von Union-Keeper Frederik Rönnow profitierte, trafen zum Sieg für die Werkself, die auch im sechsten Spiel unter Hjulmand (drei Siege, drei Remis) ungeschlagen blieb. Mit nun elf Zählern auf dem Konto gehen die Rheinländer mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause. Die Berliner, bei denen Steffen Baumgart nach seiner Sperre auf die Trainerbank zurückkehrte, stecken mit sieben Punkten im Tabellenmittelfeld fest.

Vázquez kehrt in Startelf zurück

Nach dem enttäuschenden 1:1 in der Champions League gegen die PSV Eindhoven kehrte Routinier Lucas Vázquez bei Bayer in die Startelf zurück, der ebenfalls genesene Kapitän Robert Andrich blieb zunächst auf der Bank. In der „aktuellen Phase“ müsse sein Team „darauf brennen, die drei Punkte zu holen“, hatte Hjulmand vor der Partie gefordert - und die Werkself begann dominant, ohne gefährlich zu werden.

Union stand defensiv kompakt und lauerte auf Konter, Woo-Yeong Jeong scheiterte mit dem ersten Abschluss der Partie an Leverkusens Mark Flekken (10.). Wenig später meldete Malik Tillman die Gastgeber mit einem Kopfball an (13.). Und Bayer blieb dran, Kreativspieler Grimaldo (18.) setzte einen Distanzschuss nur knapp über das Tor.

Die Partie verflachte in der Folge. Dann ergab sich für Bayer plötzlich eine Konterchance: Aleix Garcia setzte mit einem Traumpass Vázquez in Szene, dessen Hereingabe fand Poku in der Mitte - und der Niederländer traf zum 1:0.

Schock um Grimaldo

Kurz vor der Pause erlebten die Rheinländer dann aber einen Rückschlag: Grimaldo bekam den Ellenbogen von Mitspieler Kofane ins Gesicht und blieb benommen und blutend liegen, der spanische Europameister musste abtransportiert werden. Die Gästefans beleidigten Grimaldo während der Behandlung in ihren Gesängen, Baumgart ging Richtung Kurve und versuchte, die Anhänger zu beruhigen - dann war Pause.