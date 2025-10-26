Heldt verteidigt Baumgart im Doppelpass: "Ihn nur darauf zu reduzieren, ist nicht angebracht"

SPORT1 26.10.2025 • 17:23 Uhr Seine emotionale Art wurde Union-Berlin-Trainer Steffen Baumgart schon oft zum Verhängnis. Sein Chef Horst Heldt stellt sich im SPORT1-Doppelpass aber vor den streitbaren Coach.

An der Seitenlinie ist Trainer Steffen Baumgart von Union Berlin mittlerweile berühmt-berüchtigt, seine emotionale Art bringt ihn immer wieder in Schwierigkeiten - wie diese Saison schon beim Spiel bei Eintracht Frankfurt (4:3), als er nach einem Mittelfinger-Eklat sogar gesperrt wurde.

Von seinem Chef Horst Heldt bekam der 53-Jährige im SPORT1-Doppelpass trotzdem Rückendeckung.

Heldt verteidigt Baumgart: „Das ist eine Waffe“

„Die Situation in Frankfurt war nicht gut, deswegen ist er auch zu Recht bestraft worden“, räumte der Geschäftsführer Profifußball von Union am Sonntag ein, fügte aber an: „Zu seiner Qualität gehört eben auch dazu, seine Emotionen in die Mannschaft zu transportieren. Das ist eine Waffe, die man im Spiel gebrauchen kann. Ihn allerdings nur darauf zu reduzieren, ist nicht angebracht.“

Nach einem Elfmeterpfiff gegen seine Mannschaft in der Partie bei der Eintracht hatte Baumgart zunächst, nur für die TV-Kameras sichtbar, eine Mittelfinger-Geste in Richtung Spielfeld gezeigt.

Anschließend sah er wegen Meckerns die Gelbe Karte und wurde schließlich nach dem Schießen einer Papierkugel mit Rot von der Seitenlinie verbannt.

Baumgart auch diese Saison schon gesperrt

Es folgte eine Sperre von einem Spiel, die Baumgart ausgerechnet beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub HSV am 5. Spieltag absitzen musste. Bereits im vergangenen März hatte der exzentrische Trainer wegen einer Gelbsperre ein Spiel gegen den FC Bayern auf der Tribüne verbracht.

Heldt betont: „Ich halte sehr viel von Steffen, weil er ein erstklassiger Trainer ist, den man nicht nur an seiner Emotion messen sollte. Er hat eine klare Idee, wie er Fußball spielen will.“