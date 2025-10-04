Newsticker
Ist Kompany der Trainer für eine neue Bayern-Ära? Frage der Woche zum Doppelpass

Prägt Kompany neue Bayern-Ära?

Der FC Bayern siegt auch bei Eintracht Frankfurt. Ist Kompany der Trainer für eine neue Bayern-Ära? Stimmen Sie jetzt ab bei der Frage der Woche zum SPORT1-Doppelpass.
Kompany äußert sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Frankfurt dazu, ob ein Sieg vor dem Besuch des Oktoberfestes wichtig sei.
SPORT1
