Kane huldigt Kompany: "Er hat ein neues Level in mir freigeschaltet"

Johannes Behm 16.10.2025 • 14:16 Uhr Harry Kane schwärmt von Trainer Vincent Kompany und verrät, wie ihn der Belgier auf ein neues Level gebracht hat.

Der FC Bayern München präsentiert sich in dieser Saison in absoluter Top-Form, allen voran Harry Kane. Wie der Torgarant des deutschen Rekordmeisters nun verriet, hängt das eng mit Trainer Vincent Kompany zusammen.

„Er hat ein neues Level in mir freigeschaltet“, sagte der englische Nationalspieler der Daily Mail und schwärmte von seinem Coach: „Er ist ein fantastischer Trainer, nicht nur taktisch, sondern auch als Mensch.“

Seit seiner Ankunft an der Säbener Straße überzeuge der Belgier Kane durch seine klare Kommunikation von Ideen und intensiven Trainingsphilosophien.

Kane verrät: Was bei Kompany „besonders auffällt“

„Eine Sache, die bei Kompany besonders auffällt, ist das One-Touch-Spiel im Strafraum“, schilderte Kane seine Eindrücke und führte aus: „Wenn man in einer Mannschaft wie Bayern spielt, trifft man oft auf tief stehende Gegner. Deshalb haben wir viel darüber gesprochen, meinen Körper zu öffnen und mit One-Touch-Pässen schnell um die Ecke zu spielen.“

Bei Kane hatten diese Einheiten bereits positive Auswirkungen. „Ich habe das Gefühl, dass ich mein Spiel verbessert habe – ich bleibe nicht mehr so oft am Ball hängen und bin etwas flüssiger geworden“, teilte der Stürmer mit.

Kompany wolle jeden Spieler verbessern und wirke laut Kane wie ein „Motivator“ und „Antrieb“. Auch die überragende Torausbeute des Engländers (18 Tore) ändere daran nichts. „Es spielt keine Rolle, ob man 400 Tore geschossen hat oder gar keine”, stellte der 32-Jährige heraus: „Er versucht, dich als Spieler und als Mensch zu verbessern. Das hat er bei mir definitiv geschafft.“

Kane fühlt sich in München mehr als nur wohl

Womöglich ist auch die gute Beziehung zum Trainer ein Grund, weswegen sich Kane einen längerfristigen Verbleib in München vorstellen kann.

„Ich bin mir nicht sicher. Ich bin sehr glücklich hier in München, deshalb denke ich daran aktuell nicht. Stand jetzt liebe ich es hier“, antwortete Kane auf die Frage, ob er sich in der Zukunft eine Rückkehr nach Tottenham vorstellen kann.

