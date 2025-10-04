Klartext vor Bayern-Spiel: "Ich muss den Jungen in Schutz nehmen"

Moritz Thienen 04.10.2025 • 19:20 Uhr Eintracht Frankfurt verzichtet im Topspiel gegen den FC Bayern auf Nnamdi Collins. Cheftrainer Dino Toppmöller stärkt dem Verteidiger trotzdem den Rücken.

Nicht in der Startelf und trotzdem volle Rückendeckung vom Trainer. Nach zuletzt unglücklichen Wochen rutschte Nnamdi Collins auch im Top-Spiel seiner Eintracht gegen den FC Bayern aus der Startelf und konnte die 0:3-Niederlage nicht verhindern.

Collins, einer der Shootingstars der vergangenen Saison, kämpfte zuletzt mit Leistungsschwankungen und verlor auch seinen Kaderplatz in der deutschen A-Nationalmannschaft.

Toppmöller verteidigt Collins trotz Bankplatz gegen Bayern

Obwohl Cheftrainer Dino Toppmöller jetzt auch auf Collins verzichtet, verteidigte er ihn bei Sky: „Ich muss den Jungen in Schutz nehmen. Er hatte eine sehr kurze Vorbereitung, war bis ins U21-Finale unterwegs.“

Der Coach betonte weiter: „Er ist bisher der einzige Spieler, der von der U21-EM zurückgekehrt ist und von Saisonstart an immer über 90 Minuten gespielt hat, der keine Pause hatte, auch nicht in der Länderspielpause.“

„Werden den wahren Collins nach der Länderspielpause sehen“

Anders als andere Spieler, die im Verein viele Minuten gespielt haben, habe er diese Pause nicht zur Regeneration nutzen können.

„Ich glaube, das merkt man momentan so ein bisschen bei ihm. Wir werden den wahren Collins nach der Länderspielpause erleben“, ist sich Toppmöller sicher.

Auch wenn der Verteidiger in der Länderspielpause nicht zum A-Kader von Julian Nagelsmann gehört, wird er trotzdem aber nicht zu 100 Prozent durchschnaufen können.