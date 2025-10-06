Kramer reagiert auf wilde Gladbach-Gerüchte

Johannes Behm 06.10.2025 • 14:59 Uhr Wird Christoph Kramer Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach? Der Ex-Profi reagiert mit einem bekannten Spruch.

Christoph Kramer hat sich zu den Gerüchten um seine Person und eine mögliche Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach in neuer Rolle geäußert. Zuletzt war der ehemalige Fußballprofi und Weltmeister von 2014 lose mit einem Engagement als Nachfolger des zurückgetretenen Sport-Vorstands Roland Virkus in Verbindung gebracht worden.

Ob an den Gerüchten etwas dran ist? „Ich bin viel mit dem Fahrrad um den Borussia-Park gefahren. Aber mich hat niemand angesprochen …“, entgegnete Kramer auf Nachfrage der Bild mit einem Schmunzeln.

Dabei spielt der langjährige Gladbach-Star vermutlich auf einen legendären Spruch von Fohlen-Legende Berti Vogts an. Nachdem der 78-Jährige einst Max Eberl zum Sport-Direktor befördert hatte, hatte Vogts ähnliche Worte gewählt.

„Zufällig mit dem Fahrrad vorbeigefahren“

„Der ist zufällig mit dem Fahrrad da vorbeigefahren“, hatten die Worte von Vogts im Jahr 2008 gelautet.

Kramer könnte den Spruch also durchaus bewusst getätigt haben. Ob er einen Job bei seiner Borussia bekommt, steht allerdings noch in den Sternen. Medien berichten über zahlreiche Kandidaten, die in Gladbach im Gespräch sein sollen.