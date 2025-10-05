Leverkusen: Grünes Licht für Grimaldo

Der 30-Jährige hat „nach eingehender neurologischer Untersuchung“ am Sonntag grünes Licht für die Teilnahme an den WM-Qualifikationsspielen Samstag gegen Georgien und drei Tage später gegen Bulgarien, teilte die Werkself am Sonntag mit.

Grimaldo war beim 2:0 (1:0) gegen Union Berlin blutend und benommen mit einer Trage abtransportiert worden, nachdem er den Ellenbogen seines Mitspielers Christian Kofane abbekommen hatte. Der Freistoßexperte hatte später selbst Entwarnung gegeben. Es sei „alles okay“ und er habe „nur einen Cut“ erlitten, sagte Grimaldo mit einem weißen Pflaster auf der Stirn.