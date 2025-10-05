Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Leverkusen: Grünes Licht für Grimaldo

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Leverkusen: Grünes Licht für Grimaldo

Der Spanier kann trotz einer Platzwunde, die er gegen Berlin erlitt, zur Nationalmannschaft reisen.
Alejandro Grimaldo musste blutend abtransportiert werden
Alejandro Grimaldo musste blutend abtransportiert werden
© AFP/SID/Pau Barrena
SID
Der Spanier kann trotz einer Platzwunde, die er gegen Berlin erlitt, zur Nationalmannschaft reisen.

Alejandro Grimaldo von Bundesligist Bayer Leverkusen kann „wie geplant“ zur spanischen Nationalmannschaft reisen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 30-Jährige hat „nach eingehender neurologischer Untersuchung“ am Sonntag grünes Licht für die Teilnahme an den WM-Qualifikationsspielen Samstag gegen Georgien und drei Tage später gegen Bulgarien, teilte die Werkself am Sonntag mit.

Grimaldo war beim 2:0 (1:0) gegen Union Berlin blutend und benommen mit einer Trage abtransportiert worden, nachdem er den Ellenbogen seines Mitspielers Christian Kofane abbekommen hatte. Der Freistoßexperte hatte später selbst Entwarnung gegeben. Es sei „alles okay“ und er habe „nur einen Cut“ erlitten, sagte Grimaldo mit einem weißen Pflaster auf der Stirn.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite