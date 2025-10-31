FC Bayern: Klares Matthäus-Urteil über Jackson

Maximilian Huber 31.10.2025 • 09:26 Uhr Lothar Matthäus urteilt über Bayerns Last-Minute-Neuzugang Nicolas Jackson und macht Probleme an seiner Spielweise fest. Der Senegalese wirke in seinen ersten Monaten beim FC Bayern noch wie ein „Fremdkörper.“

Für Nicolas Jackson läuft seine Leihe zum FC Bayern München noch nicht wie erhofft. Der Stürmer ist beim deutschen Rekordmeister oftmals nur zweite Wahl, in der Bundesliga wartet er weiterhin auf seinen ersten Treffer.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich von Jackson ein wenig mehr erhofft. Der 64-Jährige ging mit Jacksons Spielweise hart ins Gericht. „Er kriegt wenig Spielzeit und wenn er gespielt hat, hat er noch ein bisschen wie ein Fremdkörper gewirkt. Bei Olise, Kane, Díaz, Kimmich, Pavlovic - da läuft der Ball. Bei ihm bleibt er immer ein wenig hängen bzw. vom Passspiel her ist er noch nicht so scharf“, befand Matthäus im Bild-Podcast „Bayern Insider“.

Matthäus: „Er braucht Einsatzzeiten“

Jackson, der am Deadline Day auf Leihbasis von Chelsea nach München gewechselt war, lief bislang zehnmal für den FCB auf und erzielte dabei zwei Tore in der Champions League. Gerade einmal 359 Spielminuten sammelte der Senegalese im Trikot des FC Bayern bislang.

„Er ist noch ein junger Spieler, hat bei Chelsea eine gute Torquote gehabt. Er braucht Einsatzzeiten. Wenn er immer nur für ein paar Minuten reinkommt, wird es für ihn schwer, selbstbewusst zu sein“, führte Matthäus aus.

Wird Musiala zum Problem für Jackson?

Für Jackson könnte auch die bevorstehende Rückkehr von Jamal Musiala zum Problem werden. Der deutsche Nationalspieler macht nach seiner schweren Verletzung große Fortschritte und trainiert bereits wieder auf dem Platz.

„Das Problem bei Bayern München ist jetzt: Wenn Musiala zurückkommt – ein Spieler, der da vorne so seinen Stammplatz hat –, dann könnten Jacksons Einsatzzeiten noch geringer werden. Man weiß nicht, was passiert", erklärte Matthäus.