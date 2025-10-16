Newsticker
Rolfes verteidigt Wirtz-Entscheidung

Rolfes verteidigt Wirtz-Entscheidung

Nach dem Wechsel in die Premier League hatte Florian Wirtz einige Probleme, sich an die neue Liga zu gewöhnen.
Nach dem Wechsel in die Premier League hatte Florian Wirtz einige Probleme, sich an die neue Liga zu gewöhnen. Der ehemalige Liverpool-CEO, Peter Moore, meldet sich nun zu Wort und erklärt, warum der Reds-Star solche Probleme hat.
SID
Bayer-Boss Simon Rolfes ist sich sicher: Florian Wirtz wird sich in der Premier League durchsetzen.

Trotz der Anlaufschwierigkeiten in England ist Simon Rolfes überzeugt, dass Nationalspieler Florian Wirtz mit dem Wechsel zum FC Liverpool die „richtige Entscheidung“ getroffen hat.

Der Sport-Geschäftsführer von Wirtz‘ Ex-Klub Bayer Leverkusen sagte bei einem internationalen Medientermin am Donnerstag: „Es besteht kein Zweifel, dass er es schaffen und ein wirklich dominanter Fußballspieler werden wird.“

Rolfes glaubt weiter an Wirtz

Wirtz hat in den ersten neun Spielen in der Premier League und Champions League noch kein Tor erzielt und keine Vorlage geliefert. Rolfes (43) verwies dennoch auf Statistiken, die den 22-Jährigen als den Spieler ausweisen, der die meisten Torchancen in England kreiert habe.

„Florian ist ein Teamplayer“, sagte Rolfes, und „im Moment“ sei Liverpool dabei, „ein Team aufzubauen“. Rolfes, der Wirtz 2020 aus Köln nach Leverkusen geholt hatte, glaubt fest daran: „Wenn die Mannschaft stärker als Team zusammenspielt und jeder seine Rolle hat, wird Florians Qualität steigen.“

Wirtz hatte mit Leverkusen 2024 die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen, für seinen Wechsel nach Liverpool kassierte Bayer eine Ablösesumme für bis zu 150 Millionen Euro.

