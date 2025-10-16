Rolfes verteidigt Wirtz-Entscheidung

SID 16.10.2025 • 19:10 Uhr Bayer-Boss Simon Rolfes ist sich sicher: Florian Wirtz wird sich in der Premier League durchsetzen.

Trotz der Anlaufschwierigkeiten in England ist Simon Rolfes überzeugt, dass Nationalspieler Florian Wirtz mit dem Wechsel zum FC Liverpool die „richtige Entscheidung“ getroffen hat.

Der Sport-Geschäftsführer von Wirtz‘ Ex-Klub Bayer Leverkusen sagte bei einem internationalen Medientermin am Donnerstag: „Es besteht kein Zweifel, dass er es schaffen und ein wirklich dominanter Fußballspieler werden wird.“

Rolfes glaubt weiter an Wirtz

Wirtz hat in den ersten neun Spielen in der Premier League und Champions League noch kein Tor erzielt und keine Vorlage geliefert. Rolfes (43) verwies dennoch auf Statistiken, die den 22-Jährigen als den Spieler ausweisen, der die meisten Torchancen in England kreiert habe.

„Florian ist ein Teamplayer“, sagte Rolfes, und „im Moment“ sei Liverpool dabei, „ein Team aufzubauen“. Rolfes, der Wirtz 2020 aus Köln nach Leverkusen geholt hatte, glaubt fest daran: „Wenn die Mannschaft stärker als Team zusammenspielt und jeder seine Rolle hat, wird Florians Qualität steigen.“

