Salihamidzic adelt Kane: "Er ist einfach der beste Stürmer der Welt“

Niklas Trettin , Lukas Rott 20.10.2025 • 10:12 Uhr Bayern-Torjäger Harry Kane ist in dieser Saison unaufhaltsam und setzt in der Bundesliga neue Maßstäbe. Auch der frühere Münchner Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist begeistert – und adelt den Engländer.

Hasan Salihamidzic, der frühere Sportvorstand des FC Bayern, ist von Harry Kane vollends begeistert und lobt ihn in den höchsten Tönen. „Er ist einfach der beste Stürmer der Welt“, sagte der 48-Jährige am Sonntagabend im Rahmen der Kings League zu SPORT1 und äußerte die optimistische Prognose: „Er muss gesund bleiben. Dann haben die Bayern in dieser Saison die Chance, viele Titel zu gewinnen.“

Am Samstag war Kane beim 2:1 des Rekordmeisters im deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund einmal mehr der Garant des Erfolgs. Der Engländer erzielte in der ersten Hälfte das Führungstor, glänzte auf der Zehner-Position mit zahlreichen perfekt getimten Pässen, überzeugte mit einem großen Laufpensum und zeigte in der Schlussphase mit einer Monstergrätsche sogar Defensivqualitäten.

Kane ist „ein Top-Spieler und jeden Cent wert“

Eine erneute Gala-Vorstellung, die alle Diskussionen um die rund 100 Millionen Euro Ablöse, die die Münchner im Sommer 2023 für Kane zahlten, immer absurder erscheinen lässt.

Der 32-Jährige sei „ein Top-Spieler und jeden Cent wert“, betonte Salihamidzic. „Er ist ein gestandener Mann, spielt überragend, ist überall auf dem Platz zu finden und verwandelt gefühlt jeden Schuss. Deswegen ist er Weltklasse. Alle, die behauptet haben, Kane hätte zu viel Geld gekostet, lagen falsch.“

In der noch jungen Bundesliga-Saison traf Kane unglaubliche zwölf Mal in sieben Spielen und steuerte drei Assists bei. Hinzu kommen vier Tore in der Champions League und zwei weitere im DFB-Pokal. Salihamidzic verfolgt die Münchner aber nicht nur wegen des herausragend aufgelegten Stürmers noch immer intensiv. „Die Jungs haben ein gutes Spiel gemacht“, befand er in Bezug auf den Sieg gegen den BVB. „Das freut mich sehr. Ich bin mit dem Herzen weiter voll dabei.“

Ob es in dieser Bundesliga-Saison einen anderen Verein gibt, der den Bayern das Wasser reichen kann? „Wenn sie so weitermachen, dann nicht. Jetzt bleibt zu hoffen, dass alle fit bleiben und die verletzten Spieler Jamal Musiala, Alphonso Davies und Josip Stanisic langsam zurückkommen, damit der FC Bayern auch in den wichtigen Phasen im Januar, Februar und März noch in Topform ist“, antwortete Salihamidzic.

Schlotterbeck? Das sagt Salihamidzic

Nach sieben Spieltagen thronen die Münchner mit 21 Punkten an der Tabellenspitze und haben bereits fünf Zähler Vorsprung auf die zweitplatzierten Leipziger. Und auch in der Königsklasse läuft es mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt. „Die Gegner, die die Bayern gerade in der Champions League haben, werden sie in ihrer aktuellen Form schlagen“, so Salihamidzic. Gleichzeitig schränkte er ein, dass es erst nach dem Jahreswechsel „richtig um die Wurst“ gehe.