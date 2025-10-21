Schlotterbeck? "Bayern wird ernst machen"

Johannes Vehren 21.10.2025 • 11:04 Uhr BVB-Star Nico Schlotterbeck wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Lothar Matthäus geht von einem Vorstoß des Rekordmeisters aus.

Über die Zukunft von Nico Schlotterbeck wird aktuell heiß diskutiert. Verlängert der Verteidiger seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund oder entscheidet er sich für einen Wechsel?

Diesbezüglich gibt es seit einiger Zeit Gerüchte über einen Transfer zum FC Bayern. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geht fest davon aus, dass die Münchener einen Vorstoß wagen werden.

BVB will Schlotterbeck unbedingt halten

„Bayern wird Ernst machen“, schrieb der 64-Jährige in seiner Sky-Kolumne. Er merkte an: „Nico hat selbst gesagt, dass ihm der nächste Vertrag wichtig ist. Nicht nur finanziell, sondern er will auch sportlich Erfolg haben.“

Matthäus verwies darauf, dass der BVB den 25-Jährigen selbstverständlich als Gesicht des Vereins behalten wolle und sich die Parteien bereits zusammengesetzt haben. „Aber ich erwarte nicht, dass in den nächsten Wochen eine Entscheidung fällt“, erklärte die Fußball-Legende.

FC Bayern: Verlängert Upamecano?

Sein Gefühl sei, dass man sich bei den Bayern schwer damit tue, den im Sommer auslaufenden Vertrag von Dayot Upamecano zu verlängern. „Sollte der Franzose gehen, braucht man Ersatz“, stellte Matthäus fest.