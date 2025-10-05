"Schon Winterzeit": Werner gnädig mit verspätetem Diomande

SID 05.10.2025 • 08:51 Uhr Der Leipziger Jungstar kommt zur spät zur Abschlussbesprechung und sitzt zunächst auf der Bank.

RB Leipzigs Jungstar Yan Diomande saß beim Anpfiff des Verfolgerduells in der Bundesliga bei Borussia Dortmund nur auf der Bank - weil er zu spät zur Abschlussbesprechung gekommen.

Trainer Ole Werner zeigte sich nach dem 1:1 (1:1) aber gnädig mit dem 18-Jährigen. „Er hat die Uhr schon auf Winterzeit“, sagte der Leipziger Coach schmunzelnd, „wir wollen keine große Sache daraus machen.“

Werner: Diomande wird Leipzig noch viel Spaß machen

Für den Ivorer rückte Antonio Nusa in die Anfangsformation. Diomande musste bis zur 67. Minute warten, ehe er aufs Spielfeld durfte.

„Der Junge ist sehr gut bei uns angekommen“, lobte Werner den Angreifer, der im Sommer für 20 Millionen Euro vom spanischen Zweitligisten CD Leganés zu RB gewechselt war. Dreimal hatte er bereits in der Startelf gestanden und mit starken Leistungen überzeugt.

