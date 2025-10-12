Sebastian Hoeneß hadert mit Transfer-Sommer

Annabella Aulinger 12.10.2025 • 17:03 Uhr VfB-Trainer Sebastian Hoeneß kämpft noch immer mit den Nachwehen des Abgangs von Star-Stürmer Nick Woltemade. Auch der geplatzte Transfer von Hyeon-gyu Oh macht ihm zu schaffen.

Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß hadert nach dem Abgang von Stürmer Nick Woltemade mit dem vergangenen Transfer-Sommer der Schwaben.

„Es war klar, dass wir durch Nicks Verkauf viel Qualität verlieren, zumal sein Stürmer-Profil so besonders ist. Wir haben alle die Notwendigkeit gesehen, Ersatz für Nick zu verpflichten, der Transfer konnte zu diesem späten Zeitpunkt aus den bekannten Gründen aber leider nicht realisiert werden“, sagte Hoeneß bei der Bild.

Woltemade war Ende August für einen Millionenbetrag von bis zu 90 Millionen Euro von Stuttgart zu Newcastle United gewechselt. Der VfB verpasste es, rechtzeitig einen Ersatz zu finden. Auch der Transfer von Hyeon-gyu Oh scheiterte, weil dieser durch den Medizincheck fiel.

Stuttgart mit Verletzungsproblemen

Den Woltemade-Deal könne Hoeneß verstehen: „Aber ich bin kein Bankdirektor, sondern Trainer. Da steht natürlich die sportliche Qualität des Kaders im Vordergrund.“

Alle hätten gewusst, „dass wir durch den Verkauf von Nick und dem nicht zustande gekommenen Oh-Transfer ein Risiko eingehen. Die Hoffnung war groß, dass Demirovic stabil durch die Saison kommt, so wie das in den letzten Jahren der Fall war.“

Jedoch trat diese Situation nicht ein. Stuttgarts Angreifer Ermedin Demirovic fällt nach einer beginnenden Fraktur der Fußwurzel wochenlang für den VfB aus.