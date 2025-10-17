Newsticker
Sepp Maier mit Rat an Uli Hoeneß: "Hör auf!"

Legende rät Hoeneß zum Abschied

Gemeinsam prägte Sepp Maier mit Uli Hoeneß eine Ära beim FC Bayern. Jetzt hat der ehemalige Torhüter einen überraschenden Rat für seinen Freund.
Moritz Thienen
Obwohl Uli Hoeneß beim FC Bayern offiziell eigentlich nur noch Ehrenpräsident und Mitglied des Vorstandes tätig ist, mischt er bei wichtigen Entscheidungen noch immer mit und äußert sich öffentlich oft meinungsstark.

Speziell diese oft sehr deutlich geäußerten öffentlichen Meinungsäußerungen brachten Hoeneß zuletzt verstärkt immer mehr Kritik ein.

Während sein langjähriger Wegbegleiter Karl-Heinz Rummenigge zuletzt öffentlich bekundete, dass der FC Bayern Hoeneß weiter brauche, legt ihm jetzt mit Sepp Maier ein enger Freund einen anderen Weg nahe.

„Uli, wenn ich dir einen Rat geben darf, hör auf“, sagte der 81-Jährige am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung der Allgäuer Zeitung.

Hoeneß? „Weiß nicht, ob er sich einen Gefallen tut“

Geht es nach Maier, sollte sein Freund sich beim FC Bayern lieber zurückziehen. Er wisse genau, dass Hoeneß nicht loslassen könne und sich deshalb beim deutschen Rekordmeister immer noch in alles einmischen würde.

„Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut“, sagte Maier, der gemeinsam mit Hoeneß 1974 Weltmeister wurde und beim FC Bayern unter anderem den Europapokal der Landesmeister gewann.

Hoeneß arbeite quasi sein gesamtes Erwachsenen-Leben beim FC Bayern. Nach seiner Spielerkarriere war er viele Jahre Manager des Klubs, Präsident des Vereins und Vorsitzender des Aufsichtsrats. Seit 2019 ist er Ehrenpräsident der Bayern.

