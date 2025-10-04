"Heute ist es passiert": Didi Hamann fehlt als TV-Experte - das ist der Grund

SPORT1 04.10.2025 • 14:25 Uhr Seltener Anblick für Bundesliga-Fans: Bei Sky steht Experte Didi Hamann am Samstag nicht vor der Kamera.

Ungewohnter Anblick für Bundesliga-Fans: Bei der Live-Berichterstattung über Samstagsspiele fehlt eines der bekanntesten TV-Gesichter des deutschen Fußballs.

Dietmar Hamann, der für seine dezidierten und oft auch kontroversen Meinungen bekannte Sky-Experte, ist in dieser Woche nicht mit von der Partie.

Bundesliga: Didi Hamann fehlt Sky erkrankt

„Aus unserer Dreierkette wird heute eine Doppel-Sechs. Wir sagen: ‚Gute Besserung an Didi Hamann!‘ Ich kann mich gar nicht erinnern, dass der schon mal krank war – aber heute ist es passiert“, teilte Moderatorin Britta Hofmann zu Beginn der Übertragung mit.

Hamanns Experten-Kollege Erik Meijer schloss sich an: „Gute Besserung, Didi! Schade, dass wir heute nur zu Zweit stehen. Es wäre schöner mit dir gewesen. Aber ich hoffe, du hast die Decke schön um dich rum, eine Tasse Tee und die zwei Hunde.“ Auch BVB-Trainer Niko Kovac übermittelte im Vorab-Interview vor dem Duell mit RB Leipzig (LIVETICKER) Genesungswünsche: „Von meiner Stelle aus Dortmund alles Gute, Didi!“

Der 52 Jahre alte Hamann, zweimal Meister mit dem FC Bayern und 2005 Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool, ist seit Sommer 2014 Experte bei Sky.