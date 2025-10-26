Stefan Effenberg lobt FC Bayern im Doppelpass für ein "Meisterwerk"

Johannes Vehren 26.10.2025 • 15:20 Uhr Der FC Bayern verlängert vorzeitig den Vertrag von Trainer Vincent Kompany. SPORT1-Experte Stefan Effenberg bezeichnet den Deal als ein „Meisterwerk“.

Großes Lob für Vincent Kompany und die Bosse des FC Bayern! Im Doppelpass auf SPORT1 fand die vorzeitige Vertragsverlängerung des Trainers breite Zustimmung.

„Die Vertragsverlängerung ist ein Meisterwerk“, betonte SPORT1-Experte Stefan Effenberg und fügte hinzu: „Bei Bayern gibt es einige offene Verträge, wie zum Beispiel Gnabry. Er (Kompany, Anm. d. Red.) hat das Zeichen jetzt gesetzt. Er geht den Weg weiter, er möchte eine Ära prägen. Jetzt sollen die Spieler folgen."

Nach Effenbergs Meinung ist die Verlängerung mit diesem Hintergedanken ein „großes Stück, was dem FC Bayern gelungen ist“.

„Es ist unfassbar beeindruckend“

Auch Union-Berlin-Boss Horst Heldt fand ausschließlich lobende Worte für diesen Schritt, denn es sei die größte Herausforderung beim FC Bayern, alles am Laufen zu halten.

Von Kompanys Arbeit ist der Geschäftsführer von Union Berlin sehr angetan: „Jeder hat den Anspruch, spielen zu wollen. Es ist unfassbar beeindruckend, wie er das managt. Dass sie immer die beste Mannschaft stellen, ist seit Jahren so. Wie er mit den Einzelnen, aber auch mit der Mannschaft umgeht, das ist außergewöhnlich.“

Die „ruhige“, gelassene Art Kompanys tue den Bayern gut: „Er ist der größte Faktor, dass Bayern so erfolgreich ist.“