"Wie lange wollt ihr noch warten?" Brisante Banner! Begehren die Fans gegen Wagner auf?

Julius Schamburg , Manfred Sedlbauer 31.10.2025 • 21:08 Uhr Die Fans des FC Augsburg lassen ihrem Ärger freien Lauf und protestieren mit mehreren Bannern. Der Ärger richtet sich offensichtlich auch gegen Trainer Sandro Wagner.

Brisante Banner beim FC Augsburg! Die Fans des FCA haben beim Bundesliga-Duell mit Borussia Dortmund (LIVETICKER) mehrere Spruchbänder präsentiert und dabei offensichtlich auch gegen Trainer Sandro Wagner ausgeteilt.

„Große Worte, keine Taten - wie lange wollt ihr noch warten?“, stand auf einem der Banner geschrieben.

Wagner steckt mit dem FCA tief in der Krise

„Imagewechsel vollbracht: Von der grauen Maus zur Schießbude der Liga“, war noch zu lesen.

Tatsächlich stellt der FCA die schlechteste Abwehr der laufenden Bundesliga-Saison (20 Gegentreffer) und holte unter Wagner lediglich sieben Punkte aus acht Spielen – die schwächste Ausbeute seit 2021/22. Unter der Woche setzte es dann noch die Pokalpleite gegen Bochum (0:1).

„Das ist schon deutlich, jetzt am 9. Spieltag. Ich kann natürlich verstehen, dass die Leute sich was anderes gewünscht haben, bis zu diesem Zeitpunkt. Aber in der Deutlichkeit? Der FCA ist nicht Letzter, ist nicht desolat abgeschlagen. (...) Diese Deutlichkeit zu diesem Zeitpunkt finde ich schon überraschend“, sagte Sky-Experte Thomas Hitzlsperger in der Halbzeitpause.

„Sollen wir euch das Kämpfen beibringen?“

„Personenkult und Marketingwahn. Das sind nicht unsere Werte“, lederten die FCA-Fans weiter. Dieser Schriftzug war womöglich an die Augsburger Bosse gerichtet, was deren Entscheidungsfindung angeht, Wagner in der Sommerpause als neuen Trainer zu präsentieren.