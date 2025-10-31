BVB schießt Sandro Wagner tiefer in die Krise

Julius Schamburg 31.10.2025 • 23:07 Uhr Borussia Dortmund bleibt am FC Bayern dran - die Krise beim FC Augsburg verschärft sich. Auf den Rängen teilen die FCA-Fans schon gegen Trainer Sandro Wagner aus. Ein BVB-Star beendet seine Torflaute.

Der BVB untermauert seine gute Form, die Krise beim FC Augsburg unter Trainer Sandro Wagner verschärft sich weiter. Die Dortmunder gewannen das Gastspiel beim FCA mit 1:0 (1:0).

Serhou Guirassy erzielte den entscheidenden Treffer für die Mannschaft von Niko Kovac (37.). Nach fünf Pflichtspielen ohne eigenen Treffer (zuletzt erfolgreich am 1. Oktober in der CL gegen Athletic Bilbao) beendete Guirassy seine Torflaute am Freitagabend.

Ein „ekliges Schmutztor“ reicht dem BVB

Bitter für den FCA: Das 0:1 entstand aus einem individuellen Fehler. Chrislain Matsima köpfte den Ball unglücklich an den Rücken von Mitspieler Han-Noah Massengo. Von dort prallte die Kugel zum heranlaufenden Guirassy, der schließlich zur Dortmunder Führung traf.

Augsburgs Verteidiger Keven Schlotterbeck sprach nach dem Schlusspfiff bei Sky von einem „ekligen Schmutztor“.

Sky-Experte Thomas Hitzlsperger bezeichnete den Treffer als „Kacktor“ - Augsburgs Elvis Rexhbecaj konnte da nur beipflichten: „Ja Scheißtor. Richtig. Das ist sehr hart zu akzeptieren. Wir klären den Ball eigentlich und dann fällt er Guirassy vor die Füße. Und dann sind die Dortmunder halt eiskalt.“

Anton: „Glückliches 1:0″

„Wir haben nicht so gut angefangen, dann aber die Intensität auf den Platz gebracht. Wir machen ein glückliches 1:0, hatten in der 1. Halbzeit eigentlich noch bessere Chancen”, sagte Waldemar Anton: Am Ende wird es ein offenes Spiel, weil wir einfach nicht gut genug mit dem Ball umgehen. Die Augsburger standen dann mit sieben oder acht Mann auf unserer letzten Linie, aber wir haben es gut verteidigt, alle gemeinsam.“

Pascal Groß stellte ebenfalls heraus, dass der BVB „zum fünften Mal in der Liga zu Null gespielt“ habe und befand: „Wir sind solide. Im letzten Jahr haben wir solche Spiele meistens verloren in englischen Wochen. Aber natürlich ist es kein Zuckerschlecken.“

FCA-Fans teilen gegen Wagner aus

„Große Worte, keine Taten - wie lange wollt ihr noch warten?“, stand unter anderem auf einem der Banner geschrieben.

„Das ist ein Unmut als Zuschauer, wenn die Ergebnisse nicht da sind und das ist doch ganz normal. Das müssen wir akzeptieren. Punkt“, meinte Wagner bei Sky. Für ihn persönlich sei es „natürlich schade. Ich sehe jetzt nicht meinen Namen, aber grundsätzlich ist es schade, wenn die Zuschauer nicht zufrieden sind.“

BVB-Fans sorgen für Unterbrechungen

Die Fans von Borussia Dortmund sorgten derweil gleich zweimal für eine Spielunterbrechung. In der dritten Minute war die Partie unterbrochen, weil die Gästefans Tennisbälle aufs Feld geworfen hatten. Unmittelbar nach Wiederanpfiff sorgte ein Feuerwerk im Gästeblock für eine kurze Spielpause.

In der Tabelle liegt der BVB mit 20 Punkten vorerst auf Platz zwei. Augsburg, das unter Wagner nur zwei von den ersten neun Bundesliga-Spielen gewinnen konnte, steht mit sieben Punkten auf Rang 15. Spitzenreiter ist der FC Bayern mit 24 Punkten und einem Spiel weniger als der BVB.

Dortmund stellt Vereinsrekord auf

Für die Schwarz-Gelben war es dieses Saison schon das sechste Bundesliga-Spiel ohne Gegentor. Das bedeutet nach neun Spieltagen einen neuen Vereinsrekord.