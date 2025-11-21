Alaba zurück zum FC Bayern? Das sagt Freund

Christopher Mallmann 22.11.2025 • 00:01 Uhr David Alaba gehört zu den größten Leistungsträgern der Bayern-Vergangenheit. Sportdirektor Christoph Freund bespricht eine mögliche Rückkehr des Österreichers nach München.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hat die Möglichkeit einer Rückkehr von David Alaba zum deutschen Rekordmeister besprochen.

Bayern-Boss spricht über Alaba

„Es gibt noch keine Pläne. Er hat den FC Bayern jedoch während seiner Zeit extrem geprägt, ist ein super Bursche und intelligenter Junge, der auch nach seiner Fußballkarriere einen guten Weg gehen wird“, sagte Freund bei Sky auf die Frage, ob eine Rückkehr - auch in anderer Rolle - denkbar sei.

Alaba wolle „aber noch einige Zeit Fußball spielen und die Weltmeisterschaft mit Österreich bestreiten“, war sich Freund sicher.

Alaba von schweren Verletzungen gebeutelt

Der heute 33-Jährige hatte von 2008 bis 2021 für die Bayern gespielt. Anschließend zog es ihn zu Real Madrid, wo er noch einen Vertrag bis 2026 hat.

Alaba hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen, darunter ein Kreuzbandriss, der ihn von Ende 2023 bis Anfang 2025 lahmlegte. Zuletzt laborierte er an einer Wadenverletzung.