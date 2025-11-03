La Liga: Keine Zukunft bei Real - Alaba-Aus wohl besiegelt

SPORT1 03.11.2025 • 11:54 Uhr David Alaba hat offenbar keine Zukunft mehr bei Real Madrid. Der Österreicher soll die Königlichen im Sommer verlassen.

Real Madrid hat offenbar eine Entscheidung über die Zukunft von David Alaba getroffen. Demnach wird der Österreicher den Klub im Sommer ablösefrei verlassen.

Alabas Vertrag bei den Königlichen läuft am Ende der Saison aus. Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, haben sich die Real-Bosse gegen eine Verlängerung entschieden. Gespräche darüber sollen auch in Zukunft nicht mehr aufgenommen werden.

Alaba war 2021 vom FC Bayern München nach Madrid gewechselt und soll dort mit einem Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro zu den Topverdienern gehören. In der Vergangenheit erlitt der Verteidiger jedoch zwei schwere Verletzungen. Ein Kreuzband- und ein Meniskusriss sorgten dafür, dass Alaba nicht mehr zum Stammpersonal der Königlichen gehörte.

Trotz erneuter Verletzung: Alaba will bei Real angreifen

Ein vorzeitiger Abgang im Winter sei derzeit aber kein Thema. In Spanien berichteten die Medien Defensa Central und AS, dass Alaba seinen Vertrag erfüllen und sich Trainer Xabi Alonso in der Rückrunde anbieten will.