La Liga: Keine Zukunft bei Real - Alaba-Aus wohl besiegelt

Alabas Aus wohl besiegelt

David Alaba hat offenbar keine Zukunft mehr bei Real Madrid. Der Österreicher soll die Königlichen im Sommer verlassen.
Real Madrid hat offenbar eine Entscheidung über die Zukunft von David Alaba getroffen. Demnach wird der Österreicher den Klub im Sommer ablösefrei verlassen.

Alabas Vertrag bei den Königlichen läuft am Ende der Saison aus. Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, haben sich die Real-Bosse gegen eine Verlängerung entschieden. Gespräche darüber sollen auch in Zukunft nicht mehr aufgenommen werden.

Alaba war 2021 vom FC Bayern München nach Madrid gewechselt und soll dort mit einem Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro zu den Topverdienern gehören. In der Vergangenheit erlitt der Verteidiger jedoch zwei schwere Verletzungen. Ein Kreuzband- und ein Meniskusriss sorgten dafür, dass Alaba nicht mehr zum Stammpersonal der Königlichen gehörte.

Trotz erneuter Verletzung: Alaba will bei Real angreifen

Nachdem Alaba am 19. Oktober sein Comeback nach über 14 Monaten Pause gefeiert hatte, musste er schon zur Pause ausgewechselt werden und pausierte seither aufgrund einer Wadenverletzung.

Ein vorzeitiger Abgang im Winter sei derzeit aber kein Thema. In Spanien berichteten die Medien Defensa Central und AS, dass Alaba seinen Vertrag erfüllen und sich Trainer Xabi Alonso in der Rückrunde anbieten will.

Der französische Journalist Sébastien Vidal von Weekend Sports schrieb zuletzt aber auch, dass der MLS-Klub New York City FC bereits Kontakt zu Real aufgenommen habe. Alaba habe von diesen Gesprächen allerdings noch nichts erfahren.

