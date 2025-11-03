Bayern-Flirt Read: "Meine Teamkollegen machen Witze über Bayern"

Niklas Senger 03.11.2025 • 18:43 Uhr Givairo Read hat angeblich das Interesse des FC Bayern München geweckt. Der niederländische Youngster nimmt die Gerüchte jedoch gelassen.

Schnappt sich der FC Bayern München ein Top-Talent? In der vergangenen Woche kamen erstmals Berichte auf, nach denen der Rekordmeister auf der Position des Rechtsverteidigers nachlegen möchte.

Wie Sky schrieb, steht dabei angeblich der 19-jährige Givairo Read von Feyenoord Rotterdam weit oben auf der Liste. Dem Bericht zufolge sollen die Bayern-Bosse sogar bereits erste Gespräche aufgenommen haben.

Der niederländische U21-Nationalspieler äußerte sich nun erstmals zu den Gerüchten und offenbarte kuriose Folgen der Berichterstattung.

Read: „Fühle mich sehr wohl“

„Meine Teamkollegen machen Witze über Bayern München“, offenbarte Read auf einer Pressekonferenz des Klubs und erklärte: „Sie sprechen plötzlich Deutsch mit mir und so weiter, was lustig ist. Aber es lenkt mich nicht ab. Ich fühle mich bei Feyenoord sehr wohl und konzentriere mich ausschließlich auf meine Weiterentwicklung hier.“

Erst im April hatte Read seinen Vertrag langfristig bis 2029 verlängert. Wegen seiner derzeitigen Leistungskurve darf er sich offenbar Hoffnungen auf eine Nominierung in die A-Nationalmannschaft der Niederlande machen.

Wettbewerbsübergreifend absolvierte Read in dieser Saison 13 Pflichtspiele und kommt dabei auf ein Tor und drei Vorlagen. In der Eredivisie steht Read mit Feyenoord auf dem ersten Platz, punktgleich mit PSV Eindhoven.