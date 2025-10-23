FC Bayern: Auf einem neuen Level angekommen

Stefan Kumberger 23.10.2025 • 16:56 Uhr Konrad Laimer entwickelt sich beim FC Bayern zu einem Dauerbrenner. Mittlerweile braucht er nicht einmal mehr Anweisungen des Trainers, um zu überzeugen.

Einer Frage muss sich Konrad Laimer mittlerweile nicht mehr stellen: Ist er nun ein Rechtsverteidiger oder doch immer noch ein Sechser? Mittlerweile fragen sich Beobachter, auf welcher Position der Österreicher eigentlich nicht spielen kann. Ähnlich wie Harry Kane überzeugt er in der laufenden Saison mit seiner Vielseitigkeit – und bleibt dabei bodenständig.

„Das Wichtigste ist, was der Trainer von einem will. Da fühle ich mich mittlerweile sehr wohl. […] Das passt mir sehr gut. Wenn man bei sich selbst bleibt, klappt es immer noch am besten. Ich will meine eigene Spielweise ausfüllen“, sagte Laimer nach dem 4:0-Sieg gegen den FC Brügge, in der er vollends überzeugen konnte (SPORT1-Note 1) – und zwar als linker Außenverteidiger.

Taktik-Kniff von Kompany: „Habe es einfach so genommen“

Es ist eine Position, die der 28-Jährige mittlerweile ohne Probleme ausfüllt – selbst, wenn er dabei ohne konkrete Anweisungen von Vincent Kompany auskommen muss. „Ich musste ein bisschen schmunzeln, als der Trainer die Aufstellung aufgezeigt hat“, erklärte Laimer. „Er hat gesagt, dass es einen taktischen Grund hat.“ Und welchen? „Keine Ahnung, das hat er gar nicht verraten“, erklärte der Nationalspieler lachend. „Ich habe nicht gefragt. Ich habe es einfach so genommen, wie es ist.“

Es ist eine dieser Anekdoten, die Laimer so nahbar und bei den Fans so beliebt machen. Er redet nicht viel, sondern macht einfach. Für ihn muss der Trainer die Aufstellung nicht umbauen, er ist derjenige, der Veränderungen möglich macht.

„Ich glaube, man kann sich immer verbessern. Ich kann mich auch die nächsten Jahre noch verbessern“, sagte Laimer auf Nachfrage von SPORT1 – es klingt fast wie eine Drohung an die Gegner der Bayern.

Ein Faktor, der den Allrounder auf das nächste Level gehoben hat, ist neben harter Arbeit der Trainer. Kompany hat Laimer erreicht, wie die gesamte Mannschaft: „Man merkt, dass es sehr, sehr gut passt. Wie wir eingestellt werden und das auch umsetzen. Es macht einfach Spaß und jetzt geht es darum, dieses Momentum festzuhalten. Denn wenn wir so weitermachen, kann kommen wer will.“

Verlängert Laimer beim FC Bayern? „Offen für alles“

Trotzdem bleibt natürlich die Frage, wo Laimer sich denn nun selbst am stärksten sieht: rechts oder links in der Außenverteidigung? Hier wurde der Österreicher erstmals konkret und verriet seine Präferenz: „Es macht mir auch links Spaß. Ein paar Sachen sind bisschen anders, dafür ist mein rechter Fuß mehr in der Mitte, wenn ich nach vorne komme. So ein bisschen wohler fühle ich mich schon rechts.“

Für den Österreicher könnte es nicht nur deswegen noch lange beim FCB weitergehen – Allrounder schätzt man in München seit jeher sehr. Landsmann und Sportdirektor Christoph Freund lobte seine „unglaubliche Energie“.