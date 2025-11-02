Bayern-Präsident wiedergewählt: So sieht Hainers Ergebnis aus

SID 02.11.2025 • 12:42 Uhr Der 71-Jährige steht seit 2019 an der Spitze des Vereins.

Herbert Hainer bleibt für weitere drei Jahre Präsident des FC Bayern. Der 71-Jährige wurde auf der Jahreshauptversammlung des deutschen Rekordmeisters am Sonntag (JETZT im LIVETICKER) mit überwältigender Mehrheit in seine dritte Amtszeit gewählt.

1861 der 1990 stimmberechtigten von neuerdings insgesamt 432.500 Mitgliedern hielten Hainer im BMW Park die Treue - bei 85 Gegenstimmen und 44 Enthaltungen. Das entsprach einem Zuspruch unter den Anwesenden von 93,5 Prozent.

FC Bayern: Das sagt Hainer zu seiner Wahl

„Dieses Amt erfüllt mich mit großer Demut“, sagte der Nachfolger des jetzigen Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß, der sein zweitbestes Wahlergebnis erzielte. 2019 wurde er mit stolzen 98,1 Prozent ins Amt gehoben. Bei seiner ersten Wiederwahl 2022 vertrauten ihm „nur“ 83,3 Prozent der Mitglieder.

„Wir wissen, woher wir kommen. Wir wissen, wer wir sind. Und vor allem wissen wir, wohin wir wollen“, rief Hainer bei seiner Auftaktrede. Auch nach 125 Jahren Klubgeschichte sitze der Verein nicht „träumend vor seinem Trophäenschrank, sondern bleibt immer hungrig. Was der FC Bayern heute macht, ist sein Maßstab für morgen.“

Hainer würdigte Trainer Vincent Kompany als „Identitätsmagnet“, unter dem Belgier wachse „etwas Großes“ heran. Der Präsident schickte überdies herzliche Grüße an Vereinsidol Thomas Müller nach Kanada und zelebrierte all die Erfolge des Klubs - insbesondere jene der „zuverlässigsten“ Bayern-Mannschaft, den Double-Fußballerinnen. Und er ehrte den nach 15 Jahren scheidenden Geschäftsführer Marko Pesic als erstes Ehrenmitglied aus der Basketball-Abteilung.