FC Bayern: Jahreshauptversammlung 2025 LIVE im Stream & Ticker

Was passiert bei der jährlichen Mitgliederversammlung des deutschen Rekordmeisters?

Der FC Bayern sorgt an diesem Wochenende gleich mehrfach für Aufmerksamkeit.

Nach dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend lädt der deutsche Rekordmeister seine Mitglieder am Sonntag zur Jahreshauptversammlung in den BMW Park.

JHV des FC Bayern 2025: So können Sie die Mitgliederversammlung heute live verfolgen

TV: -

- Stream: fcbayern.com

fcbayern.com Liveticker: SPORT1

Um bei der Veranstaltung dabei zu sein, müssen die Mitglieder früh aufstehen. Der Einlass beginnt schon um 9 Uhr, die Versammlung selbst startet um 10.30 Uhr.

Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Wahl des neuen Präsidiums um Herbert Hainer, der sich erneut zur Wiederwahl als Präsident des FC Bayern stellt.

Auch die wirtschaftlichen Zahlen, die die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft präsentierten wird, werden jedes Jahr mit Spannung erwartet.

Hohe Zustimmung für Präsident Hainer erwartet

Im Gegensatz zu früheren Versammlungen dürfte es in diesem Jahr weniger turbulent zugehen. Dafür spricht in erster Linie die sportlich herausragende Bilanz mit 14 Siegen in den ersten 14 Pflichtspielen dieser Saison.

Auch mit einer hohen Zustimmung für Hainer wird gerechnet. Ganz geräuschlos dürfte aber auch diese JHV nicht vonstattengehen.

Schließlich hatte in den vergangenen Wochen die im letzten Moment abgeblasene Hospitanz von Jérôme Boateng bei Trainer Vincent Kompany für großen Wirbel innerhalb des Vereins gesorgt.