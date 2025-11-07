FC Bayern peilt Guardiola-Rekord an

SID 07.11.2025 • 05:53 Uhr Zehn Siege zum Bundesligastart gab es bislang nur unter Pep Guardiola. Jetzt soll diese Marke gegen Union Berlin eingestellt werden.

Die Rekordjäger des FC Bayern peilen die nächste historische Bestmarke an: Der deutsche Rekordmeister könnte am Samstag (15.30 Uhr) bei Union Berlin den zehnten Bundesligasieg in dieser Saison landen und damit den Startrekord einstellen, den die Münchner in der Saison 2015/16 unter Startrainer Pep Guardiola aufgestellt hatten.

Für die Bayern unter Vincent Kompany wäre es zugleich der 17. Erfolg in dieser Spielzeit. Dies war vorher in Europa noch keinem Team gelungen.

Selbst Klubweltmeister Chelsea und Titelverteidiger Paris Saint-Germain in der Champions League hatten die dominanten Bayern bisher nicht aufhalten können.