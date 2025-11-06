Guardiola vermisst den FC Bayern und die Bundesliga: "Ich war so glücklich"

SPORT1 06.11.2025 • 10:06 Uhr Pep Guardiola schwärmt von der Bundesliga und seiner glückserfüllten Zeit beim FC Bayern.

Pep Guardiola ist seit fast einem Jahrzehnt Trainer von Manchester City - doch den FC Bayern und die Bundesliga trägt der immer noch im Herzen.

Nach dem 4:1-Erfolg seines Teams gegen Borussia Dortmund in der Champions League wurde der Katalane darauf angesprochen, dass ihn die deutsche Liga immer noch vermisse.

„Ich vermisse die Bundesliga auch, ich war so glücklich bei Bayern München”, schwärmte Guardiola.

Guardiola: Man hat sich um mich gekümmert

Er habe „unglaubliche Erinnerungen“ an seine Zeit beim deutschen Rekordmeister, den er zwischen 2013 und 2016 trainierte: „Ich habe dort unglaubliche Menschen kennengelernt, natürlich Menschen im Verein, aber auch Menschen außerhalb des Vereins.“

In der bayerischen Landeshauptstadt habe man sich um ihn „gekümmert und es war so gut. Wenn ich Zeit habe, fahre ich immer nach München, weil ich diese Stadt liebe.“

Einmal in Fahrt lobte Guardiola auch noch die Bundesliga („eine Top-Liga“) sowie Fans und den „Respekt, den man dort für den Sport hat.“