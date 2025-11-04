Bei diesen Bayern-Akteuren gerät Sané ins Schwärmen

Luca Utz 04.11.2025 • 20:43 Uhr Trotz seines Bayern-Abgangs hat Leroy Sané für seinen Ex-Klub positive Worte übrig. Besonders bei ein paar Akteuren der Münchner gerät der Flügelspieler ins Schwärmen.

Obwohl Leroy Sané den FC Bayern im vergangenen Sommer in Richtung Galatasaray Istanbul verlassen hat, fühlt er sich den Münchnern weiterhin verbunden und freut sich über den Rekord-Saisonstart seines Ex-Klubs.

Im Interview mit Sky erklärte er: „Wenn’s passt, schaue ich mir natürlich auch ihre Spiele an. Ich freue mich riesig, dass es bei ihnen so gut läuft und hoffe, dass sie weiter Gas geben."

Sané über Kane: „Macht Spaß ihm zuzusehen“

„Und klar - wenn Jamal Musiala und Alphonso Davies bald wieder dazustoßen, macht sie das nur noch stärker. Ich freue mich wirklich für die Mannschaft“, führte der Flügelspieler aus.

Besonders sein ehemaliger Mitspieler Harry Kane hat es Sané im bisherigen Saisonverlauf angetan. Den Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der bislang in 15 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister auf 22 Treffer kommt, sieht der Galatasaray-Star aktuell an der Seite von Real Madrids Kylian Mbappé als besten Spieler der Welt.

„Ich freue mich besonders für Harry, dass er dieses Jahr nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Ich zweifle nicht daran, dass er so weitermachen wird und hoffe, dass am Ende der Saison all seine Ziele in Erfüllung gehen. Es hat Riesenspaß gemacht, mit ihm zusammenzuspielen - und es macht genauso Spaß, ihm zuzusehen“, schwärmte Sané.

Kane hat Sané überrascht

Im Interview mit dem kicker betonte der gebürtige Essener, dass ihn die Leistungen Kanes nicht überraschen, auch wenn er in der ersten gemeinsamen Saison in der bayerischen Landeshauptstadt nicht mit derartig starken Auftritten des Tottenham-Stürmers gerechnet habe.

„Überrascht war ich in der ersten Saison, als ich mit ihm gespielt habe. Ich kannte ihn aus der Premier League, hatte dort auch gegen ihn gespielt. Aber wie konstant gut er dann wieder gespielt hat, war schon bemerkenswert. Also für mich ist es nicht überraschend, dass er nochmal ein Level draufgelegt hat. Ein guter Typ und unglaublicher Fußballer“, erklärte Sané.

Begeistert zeigte er sich bei der Bild-Zeitung auch von einem seiner Erben: Lennart Karl. „Sein linker Fuß ist unglaublich, das ist seine absolute Waffe. Das hat man schon im Training gesehen: Wenn er sich den Ball hingelegt hat, ist er im Winkel eingeschlagen. Das hat mich immer an Arjen Robben erinnert.“

„Wusste wie er als Mensch tickt“

Auch für seinen Ex-Mitspieler und kurzzeitigen Trainer Vincent Kompany hat der ehemalige Schalker nur lobende Worte übrig: „Ich habe mich riesig gefreut, als Vincent Kompany Trainer bei Bayern wurde - gerade, weil ich damals noch dort war. Ich wusste einfach, was für ein Typ er ist, wie er als Mitspieler war und wie er als Mensch tickt“, schwärmte der ehemalige DFB-Star bei Sky.