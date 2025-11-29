Beispiel Timo Werner: Ex-Stürmer warnt bei Karl!

Daniel Höhn 29.11.2025 • 15:26 Uhr Fredi Bobic und Dietmar Hamann äußern sich vielsagend zu Bayerns Shooting-Star Lennart Karl. Der ehemalige Stürmer spricht eine Warnung aus.

Der Hype um Lennart Karl vom FC Bayern reißt nicht ab. Längst wird gar über eine WM-Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft gesprochen. Geht es nach Fredi Bobic, ist eine solche alles andere als unwahrscheinlich. Immer vorausgesetzt, dass Karl die Saison „so durchperformt.“

Bei Sky sprach der Experte allerdings auch eine ernste Warnung aus: „Ich bin immer bisschen vorsichtig, wenn ein junger Bursche mal ein, zwei Monate so durchgespielt hat. Manchmal kriegen sie auch einen Knick“, warnte der Ex-Stürmer - und nannte auch gleich ein Beispiel.

„Ich hatte Timo Werner in Stuttgart, der hat auch einen Knick gehabt, was ganz normal ist. Ich wünsche es ihm nicht. Wenn er so weiterspielt, wird Nagelsmann nicht an ihm vorbeikommen", schlussfolgerte Bobic.

Karl? „Der beste Spieler bei Arsenal“

Wie so viele Betrachter ist er von Karl begeistert: „Wir lassen ihn mal frisch und fröhlich frei spielen, genau das ist so belebend - selbst für diese Mannschaft, die mit so viel Qualität ausgestattet ist. Der Bursche ist so jung und spielt, ohne sich groß Gedanken zu machen. Toller Schuss, toller erster Kontakt – ein herausragender Spieler.“

Auch Sky-Experte Dietmar Hamann schwärmte von Karl: „Mit diesem Talent wird man geboren. Natürlich kann man es noch verfeinern. Es ist schon erstaunlich, dass er mit 17 nicht nur mitspielt, sondern auch Akzente setzt. Er war der beste Spieler bei Arsenal.“

In London hatten die Bayern in der Champions League die erste Saison-Niederlage (1:3) kassiert, Karl traf zum zwischenzeitlichen 1:1.

Hamann ergänzte: „Olise war sehr anonym, den hat man kaum gesehen. Das zeigt, was Karl für ein herausragender Spieler ist. Wenn er auf dem Boden bleibt, gibt es für den Jungen kaum Grenzen.“