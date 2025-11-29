Beispiel Timo Werner: Ex-Stürmer warnt bei Karl!

Der Hype um Lennart Karl vom FC Bayern reißt nicht ab. Längst wird gar über eine WM-Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft gesprochen. Geht es nach Fredi Bobic, ist eine solche alles andere als unwahrscheinlich. Immer vorausgesetzt, dass Karl die Saison „so durchperformt.“
Karl? „War der beste Spieler bei Arsenal“
Bei Sky sprach der Experte allerdings auch eine ernste Warnung aus: „Ich bin immer bisschen vorsichtig, wenn ein junger Bursche mal ein, zwei Monate so durchgespielt hat. Manchmal kriegen sie auch einen Knick“, warnte der Ex-Stürmer - und nannte auch gleich ein Beispiel.
„Ich hatte Timo Werner in Stuttgart, der hat auch einen Knick gehabt, was ganz normal ist. Ich wünsche es ihm nicht. Wenn er so weiterspielt, wird Nagelsmann nicht an ihm vorbeikommen", schlussfolgerte Bobic.
Wie so viele Betrachter ist er von Karl begeistert: „Wir lassen ihn mal frisch und fröhlich frei spielen, genau das ist so belebend - selbst für diese Mannschaft, die mit so viel Qualität ausgestattet ist. Der Bursche ist so jung und spielt, ohne sich groß Gedanken zu machen. Toller Schuss, toller erster Kontakt – ein herausragender Spieler.“
Auch Sky-Experte Dietmar Hamann schwärmte von Karl: „Mit diesem Talent wird man geboren. Natürlich kann man es noch verfeinern. Es ist schon erstaunlich, dass er mit 17 nicht nur mitspielt, sondern auch Akzente setzt. Er war der beste Spieler bei Arsenal.“
In London hatten die Bayern in der Champions League die erste Saison-Niederlage (1:3) kassiert, Karl traf zum zwischenzeitlichen 1:1.
Hamann ergänzte: „Olise war sehr anonym, den hat man kaum gesehen. Das zeigt, was Karl für ein herausragender Spieler ist. Wenn er auf dem Boden bleibt, gibt es für den Jungen kaum Grenzen.“
Viel Lob für Karl gab es auch von DAZN-Experte Michael Ballack, der als Berater des Offensivspielers tätig ist: „Er hat sich das verdient mit seinen Leistungen, auch am Mittwoch wieder. Er ist Torschütze gewesen, mit einer guten Leistung. Und deswegen vertraut Vincent ihm. Wir reden immer darüber, die jungen Spieler nicht zu früh dem Fußball-Rummel auszusetzen. Aber die Jungs sind auch unbekümmert. Der will einfach nur Fußball spielen, will jede Minute auf dem Platz stehen.“