Bosse-Knall bei Bundesligist bahnt sich an!

SPORT1 03.11.2025 • 21:29 Uhr Die TSG Hoffenheim trennt sich offenbar von gleich zwei Geschäftsführern. Es ist das nächste Kapitel einer chaotischen Geschichte.

Die TSG Hoffenheim trennt sich offenbar von zwei seiner vier Geschäftsführer. Der Bundesliga-Klub reagiert damit wohl auf die anhaltenden Streitigkeiten zwischen der Vereinsführung, seinem langjährigen Mäzen, Dietmar Hopp, und dessen Freund und Vertrauensmann Roger Wittmann.

Der Vorsitzende der Geschäftsführer, Dr. Markus Schütz, und Finanzgeschäftsführer Frank Briel müssen nun wohl ihren Hut nehmen. Zuerst hatte der Kicker von einer bevorstehenden Trennung berichtet - laut der Bild-Zeitung sind die beiden Bosse sogar bereits mit sofortiger Wirkung entlassen.

Mit dem Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und Tim Jost (Geschäftsführer Marketing) wären somit nur noch zwei handelnde Personen in der Klubspitze tätig.

Hopp soll schon Kanzlei beauftragt haben

Was hinter dem angeblichen Knall in Sinsheim steckt? Auslöser war ein Gerichtsprozess, in dem sich die Geschäftsführung und Wittmann gegenüberstanden. Die TSG-Bosse hatten den einflussreichen Spielerberater mit einem Stadion- und Hausverbot belegt.

Hopp wiederum hatte den Umgang der Hoffenheim-Chefs mit Wittmann im Interview mit SPORT1 als „große Schweinerei“ bezeichnet.

Das Gericht hatte das Stadionverbot letztlich aufgehoben, nicht aber das Hausverbot. Wie die Bild schreibt, soll Hopp an einen Gang in die Revision gedacht haben. Er habe bereits eine Kanzlei beauftragt, die die geschäftlichen Aktivitäten des Vereins durchleuchten sollte.

Gleichzeitig soll aus der Geschäftsführung die Meinung, dass Hopp nichts mehr im Verein zu melden habe, nach außen gedrungen sein. Der Klub, das schreibt auch der Kicker, soll ebenfalls den neuerlichen Gang vor Gericht erwogen haben.

Hopp, der die TSG mit seinen Investitionen groß gemacht hat, hatte seine Stimmmehrheit 2023 zurückgegeben. Offiziell hält er nur noch 49 Prozent der Anteile, während Jörg Albrecht als Vorsitzender und Vertreter des Stamm-Vereins mit 51 Prozent der Hauptgesellschafter ist.