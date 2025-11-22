Angeschlagen ausgewechselt: Karl gibt Update

Stefan Junold 22.11.2025 • 17:48 Uhr Lennart Karl muss beim Bundesligaspiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg angeschlagen ausgewechselt werden. Zuvor lieferte der Youngster erneut ab.

Zuerst der gefeierte Rekord-Held, danach vorübergehend das Sorgenkind: Lennart Karl erlebte beim 6:2-Erfolg des FC Bayern gegen den SC Freiburg am 11. Bundesliga-Spieltag ein Auf und Ab.

In der ersten Hälfte trug der 17-Jährige maßgeblich dazu bei, dass der deutsche Rekordmeister nach einem Fehlstart und einem Doppelschlag der Gäste immerhin noch mit einem 2:2 in die Pause ging. Karl traf in der 22. Minute zum Anschluss, ehe er in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer durch Michael Olise auflegte.

Der Youngster wurde damit zum jüngsten Akteur der Bundesliga-Geschichte, dem in einer Partie ein Tor und ein Assist gelangen.

Karl angeschlagen ausgewechselt

In der zweiten Spielhälfte erfolgte beim Stand von 4:2 für Bayern jedoch ein kleiner Dämpfer. Karl musste in der 71. Minute angeschlagen ausgewechselt werden.

Der Offensivspieler ging zu Boden und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die rechte Hüfte. Woher die Verletzung rührt, war zunächst nicht klar.

Nach der Partie gab Karl Entwarnung. „Ich habe gestern im Training einen Schlag bekommen, aber alles gut. Ich war beim Check, alles passt“, betonte das Juwel bei Sky. Ein Einsatz gegen den FC Arsenal in der Champions League (Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER) ist offensichtlich nicht gefährdet.