FC Bayern: Unglaubliche Show von Karl und Olise

Julius Schamburg 22.11.2025 • 17:25 Uhr Der FC Bayern landet einen Comeback-Sieg gegen den SC Freiburg. Shootingstar Lennart Karl spielt dabei groß auf und sorgt für einen neuen Vereinsrekord. Auch Michael Olise glänzt.

Nächster Sieg, nächste Show von Lennart Karl und Michael Olise! Der FC Bayern hat gegen den SC Freiburg einen eindrucksvollen Comeback-Sieg gelandet und mit 6:2 (2:2) gewonnen. Die Münchner sorgen sich aber um ihr Offensiv-Juwel.

Die Mannschaft von Vincent Kompany erwischte einen Fehlstart und geriet schnell mit 0:2 in Rückstand. Yuito Suzuki (12.) und Johan Manzambi (17.) trafen für die Freiburger.

FC Bayern: Karl gelingt Historisches

Karl brachte die Bayern nach Traumvorlage von Olise auf 1:2 heran (22.). Kurz vor dem Pausenpfiff legte dann Karl wiederum für Olise auf (45.+2).

Damit wurde der 17 Jahre alte Karl laut bundesliga.de zum jüngsten Spieler der Vereinshistorie, der in einem Bundesliga-Spiel mindestens ein Tor erzielte und eine Vorlage gab. Beinahe wäre es auch ein Bundesliga-Rekord gewesen, nur Ex-BVB-Profi Youssoufa Moukoko war damals jünger.

Olise nicht zu stoppen

Nach Wiederanpfiff reihten sich auch der Franzose Dayot Upamecano (55.) und Harry Kane mit seinem 14. Saisontor (60.) in die Torschützenliste ein. Joker Nicolas Jackson traf zum 5:2 (78.), ehe Olise traumhaft den 6:2-Endstand markierte (85.). Der Doppelpacker sammelte fünf Scorerpunkte und legte neben Karls Tor auch für Upamecano und Jackson auf.

Auch Olise setzte damit eine neue Bestmarke. Mit 23 Jahren und 345 Tagen wurde der Flügelspieler laut Opta zum jüngsten Spieler des FC Bayern, der in einem Bundesligaspiel an fünf Toren beteiligt war (seit 2004/05).

Karl und Olise erinnern an Ribéry und Robben

Ein weiteres Tor von Karl wurde aberkannt, weil im Vorfeld eine Abseitsposition vorlag (52.). „Das ist ja unglaublich! Karl und Olise. Wie, wenn der Zirkus losgeht. Das ist ja wie (Franck, Anm. d. Red.) Ribéry und (Arjen, Anm. d. Red.) Robben früher", sagte Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld zu dem aberkannten Treffer über das Duo Karl und Olise.

Dann die Schrecksekunde: In der 71. Minute musste Karl angeschlagen ausgewechselt werden. Der Youngster setzte sich auf den Boden, fasste sich an die Hüfte und signalisierte, dass es für ihn nicht weitergeht. Für ihn kam Jackson in die Partie. Auf der Tribüne waren die Bayern-Bosse mit besorgten Mienen zu sehen.

„Ich hoffe, ich begeistere jeden. Ich spiele immer meine Spiele fertig, wegen der Verletzung musste ich leider rausgehen. Aber es macht mich glücklich, wenn jeder gut über mich redet. Deswegen passt schon alles“, freute sich Karl nach dem Spiel bei Sky.

Ito feiert Comeback

In der Schlussphase kam Hiroki Ito zu seinem Comeback nach fast acht Monaten. Der Japaner, der wegen eines Mittelfußbruchs monatelang ausgefallen war, stand erstmals seit dem 29. März wieder auf dem Platz.

Seit 43 Spieltagen sind die Bayern nun - saisonübergreifend - Tabellenerster. Ein weiterer Bundesliga-Rekord.

Vor dem Spiel kam es in der Allianz Arena zu einem Fanprotest gegen schärfere Sicherheitsmaßnahmen in Stadien. In allen Stadien gab es am Samstagnachmittag in der Bundesliga große Spruchbänder mit eindeutigen Sätzen.

Bayern festigt Tabellenführung

In München befestigten die Anhänger riesige Banner und verzichteten in den ersten zwölf Minuten auf Gesänge. „Vereine und Verbände: Den Worten Taten folgen lassen! Steht ein für eure Fans! Oder soll das die Zukunft sein?“

In der zweiten Hälfte tauchte dann ein weiteres Banner im Bayern-Fanblock auf, welches sich gegen 1860-Präsident Gernot Mang richtete. „Respekt muss ‚mang‘ sich verdienen. Du *****sohn", war dort zu lesen.