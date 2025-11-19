Newsticker
Bundesliga: Bayern verlängert Partnerschaft

Bayern verlängert Partnerschaft

Der FC Bayern München arbeitet auch in Zukunft mit dem japanischen Fußballverband (JFA) zusammen.
Nach dem 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen lädt der FC Bayern seine Mitglieder am Sonntag zur Jahreshauptversammlung in den BMW Park.
SPORT1
Der FC Bayern München arbeitet auch in Zukunft mit dem japanischen Fußballverband (JFA) zusammen.

Seit 2018 existiert eine besondere Partnerschaft des FC Bayern München mit dem japanischen Fußballverband (JFA). Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, wird sich diese Kooperation auch in den kommenden Jahren fortsetzen.

Die um drei Jahre verlängerte Zusammenarbeit verfolgt nach Angaben des Klubs das Ziel „den internationalen Austausch zu vertiefen und die Entwicklung junger Talente im Männer- und Frauenfußball zu fördern“.

Dementsprechend wird auch Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen zitiert: „Seit Beginn unserer Zusammenarbeit konnten wir zusammen zahlreiche innovative Projekte umsetzen und voneinander lernen. Gemeinsam wollen wir weiterhin Talente fördern, den Austausch vertiefen und so unseren Beitrag leisten, den Fußball auf internationaler Ebene weiterzuentwickeln.“

JFA: „Kooperation mit Weltklasseverein von entscheidender Bedeutung“

Bayerns Direktor der Nachwuchsabteilung, Jochen Sauer, merkte zudem an: „Japan ist eine Fußballnation mit großem Potenzial, hoher Professionalität und enormer Leidenschaft für den Sport. Durch den regelmäßigen Austausch entstehen wertvolle Impulse für beide Seiten, insbesondere im Bereich der Nachwuchsförderung.“

Von japanischer Seite aus wurde ebenfalls positiv in die Zukunft geblickt. Miyamoto Tsuneyasu, Präsident des JFA, verwies dabei zudem auf Hiroki Ito und Tanikawa Momoko, die „für die Top-Mannschaften der Männer und Frauen“ aktiv sind. „Die Kooperation mit einem Weltklasseverein wie dem FC Bayern ist von entscheidender Bedeutung, während wir danach streben, den japanischen Fußball auf globaler Ebene zu stärken“, wird Tsuneyasu weiter zitiert.

