FC Bayern gibt Update zu Musiala und Ito

Die Langzeitverletzten des FC Bayern absolvieren wichtige Schritte auf dem Weg zum Comeback. Der Rekordmeister gibt ein Update zu Jamal Musiala und Hiroki Ito.
Jamal Musiala ist zurück auf dem Trainingsplatz. Alphonso Davies zeigt, wie der Bayern-Star an seinem Comeback arbeitet.
Gute Nachrichten für den FC Bayern: Während Alphonso Davies am Montag ins Mannschaftstraining der Münchner zurückkehrte, machten zwei andere Profis ebenfalls Fortschritte auf dem Weg zu ihrem Comeback.

So absolvierte Jamal Musiala in seiner individuellen Einheit zum Wochenstart erstmals wieder Übungen mit dem Ball, wie der FCB auf seiner Webseite mitteilte.

Musiala hatte sich bei der Klub-WM im Juli eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen und trainiert seit rund drei Wochen wieder auf dem Rasen. Im Optimalfall soll der Nationalspieler im Dezember wieder erste Spielminuten sammeln.

FC Bayern: Itos Leidenszeit neigt sich dem Ende entgegen

Auch die Leidenszeit von Hiroki Ito neigt sich dem Ende entgegen. Der Japaner, der wegen eines Mittelfußbruchs seit Ende März kein Spiel mehr für den FC Bayern bestreiten konnte, führte am Montag erstmals wieder alle Übungen des Teamtrainings durch.

In den vergangenen beiden Wochen hatte der Innenverteidiger zunächst nur Teile der Mannschaftseinheiten absolvieren können.

