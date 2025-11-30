Bundesliga: "Denkzettel!" Frankfurt-Star fehlt im Kader

SPORT1 30.11.2025 • 18:17 Uhr Frankfurt-Cheftrainer Dino Toppmöller verzichtet im Spieltagskader gegen den VfL Wolfsburg bewusst auf Stürmer Elye Wahi. Der 45-Jährige erklärt seine Entscheidung.

Dino Toppmöller, Cheftrainer von Eintracht Frankfurt, hat für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg (JETZT im Liveticker) bewusst im Spieltagskader auf Stürmer Elye Wahi verzichtet.

„Das ist eine sportliche Entscheidung. Wir haben mit Michy (Batshuayi; d. Red.) und Jessic (Ngankam; d. Red.) zwei Stürmer nominiert. Das ist für unseren Kader und für ein Heimspiel ausreichend", erklärte Toppmöller vor dem Spiel bei DAZN.

Wahi fehlt trotz Burkardt-Verletzung

Ein weiterer heftiger Rückschlag für den gebürtigen Franzosen, der im Januar für stolze 26 Millionen Euro von Olympique Marseille an den Main wechselte und seitdem in 24 Pflichtspielen gerade einmal einen Treffer und drei Vorlagen beisteuerte. Nur für Hugo Ekitiké wurde in der Eintracht-Geschichte mehr Geld bezahlt (31 Millionen vor der Saison 24/25).

Dass es der 22-Jährige nicht einmal in den Kader geschafft hat, obwohl Frankfurts nomineller Stammstürmer Jonathan Burkardt verletzt fehlt, ist ein deutliches Signal an Wahi. „Vielleicht ein kleiner Denkzettel, den er heute verpasst bekommen hat“, befand Expertin Turid Knaak bei DAZN.