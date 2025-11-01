Bundesliga: Einlaufkind sorgt für süße Szene

Johannes Vehren 01.11.2025 • 10:37 Uhr Vor dem Auswärtsspiel des BVB gegen Sandro Wagners FC Augsburg sorgt ein Einlaufkind für eine süße Szene. Es nimmt bei der Seitenwahl seinen ganzen Mut zusammen und lenkt die Aufmerksamkeit auf sich.

Ein Einlaufkind hat vor dem Bundesliga-Spiel des FC Augsburg gegen Borussia Dortmund für Lachen gesorgt. Der kleine Junge sprach plötzlich in ein Mikrofon hinein und stahl damit allen anderen Akteuren für einen kurzen Moment die Show.

Als Schiedsrichter Tobias Stieler mit seinen beiden Linienrichtern sowie den Teamkapitänen Finn Dahmen und Julian Brandt das Prozedere der Platzwahl durchführte, blickte das Einlaufkind, welches vor dem Unparteiischen stand, schelmisch links und rechts vor sich hin.

Sein Blick ging in Richtung Mikrofon, das für die Platzwahl vor die Beteiligten gehalten wurde und damit genau vor seinem Mund war. Die Blicke und das Grinsen des Jungen verrieten: Er führt etwas im Schilde.

Dann nahm er seinen ganzen Mut zusammen und grüßte ins Mikrofon: „Hallo.“ Eine zuckersüße Szene! Die beiden Sky-Kommentatoren fingen auch sofort an zu lachen.

„Name herausfinden und sofort verpflichten“

Florian Schmidt-Sommerfeld meinte: „Weltklasse. Ist das dein Sohn, Buschi?“ Sein Kollege Frank Buschmann antwortete schmunzelnd: „Nein, ich habe zwei Töchter, das weißt du doch.“