Bundesliga heute: Bayern - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das nächste Topspiel mit Beteiligung des FC Bayern in der Bundesliga: Der deutsche Meister trifft auf Bayer Leverkusen. (18:30 Uhr im LIVETICKER)

Die Münchner führen die Liga zwar souverän an, mit der Werkself kommt aber eine der formstärksten Mannschaften Deutschlands in die Allianz Arena.

Am Samstagabend steht Bayern-Trainer Vincent Kompany erstmals in einem Bundesliga‐Duell mit seinem Team gegen Kasper Hjulmand an der Seitenlinie.

In der Königsklasse gewann der Rekordmeister im Frühjahr zwar zweimal klar gegen die Werkself (3:0, 2:0), doch in der Bundesliga wartet Bayern seit fünf Partien auf einen Dreier gegen Leverkusen (drei Remis, zwei Niederlagen) – eine Durststrecke, die zuletzt nur Borussia Dortmund zwischen 2010 und 2013 gegen die Münchner schaffte.

Kompanys Mannschaft marschierte mit acht Bundesliga-Siegen in die Saison und hat dabei 30 Treffer erzielt – Bestwert der Ligageschichte nach acht Spieltagen. Zu Hause traf der FCB in 19 Bundesliga‐Partien hintereinander mindestens doppelt; die jüngste Ausnahme war das 1:1 gegen Leverkusen im September 2024.

Nach dem 4:1 im Pokal beim 1. FC Köln lobte Sportvorstand Max Eberl die „Lust“ seines Teams.

Bayers Auswärtsserie und Poku-Lauf: Leverkusen reist mit breiter Brust an

Seit Hjulmands Amtsantritt am 3. Spieltag holte Leverkusen 16 von 18 möglichen Punkten – Vereinsrekord für einen neuen Trainer. Beeindruckend ist vor allem die Bilanz in fremden Stadien: 37 Bundesliga-Auswärtsspiele in Folge ohne Niederlage (25 Siege, zwölf Unentschieden) bedeuten Bestmarke in Deutschland.

Offensiv glänzt Ernest Poku, der in jedem der letzten vier Ligaeinsätze direkt an einem Tor beteiligt war; bereits nach sieben Partien hat er seine Trefferzahl aus 51 Eredivisie-Spielen eingestellt. Im Pokal setzte sich die Werkself unter der Woche mit 4:2 n.V. beim SC Paderborn durch, brauchte dabei allerdings spät die Tore von Jarell Quansah, Ibrahim Maza und Aleix Garcia.

Nationalspieler Robert Andrich blickt trotz persönlicher Formschwankungen optimistisch auf das Duell mit seinem DFB-Kumpel Joshua Kimmich: „Wir können den Bayern wehtun.“

Schlüsselzahlen: Ballbesitz, Standards und das Duell Kimmich vs. Garcia

Beide Teams gingen in allen acht Saisonspielen in Führung; der FC Bayern lag dabei als einziges Team der fünf Topligen noch keine Minute zurück, Leverkusen lediglich 43 Minuten.

Mit 64,9 Prozent Ballbesitz, 671 Pässen pro Spiel und 90 Prozent Passquote führt der Gastgeber jede dieser Kategorien an – dicht gefolgt von der Hjulmand-Elf (59,3 %, 595, 88 %).

Standards könnten am Samstag den Ausschlag geben: Bayern traf bereits zehnmal nach ruhenden Bällen, Leverkusen achtmal. Joshua Kimmich (99 Pässe ins Angriffsdrittel) und Aleix Garcia (94) prägen das Spiel ihrer Teams wie kaum ein anderes Mittelfeldduo der Liga.

