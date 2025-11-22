Bundesliga heute: Dortmund - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.11.2025 • 12:28 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 22. November 2025, rollt um 15:30 Uhr im Signal Iduna Park der Ball, wenn Borussia Dortmund den VfB Stuttgart zum 11. Bundesliga-Spieltag begrüßt. Beide Klubs sind blendend in die Saison gestartet und stehen mit jeweils 21 Punkten punktgleich in der Tabelle.

Dortmund präsentiert sich vor eigenem Publikum besonders stabil: Acht Heimspiele in Folge blieb der BVB ungeschlagen, sieben davon wurden gewonnen – ligaweit konnte nur der FC Bayern eine längere Heimserie aufweisen.

Trotz der starken Heimbilanz hat Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart derzeit einen echten Angstgegner vor der Brust. Die Schwaben gewannen alle letzten fünf Pflichtspiele gegen den BVB – so viele Erfolge hatten sie in den 33 Duellen zuvor insgesamt eingefahren. Sollte Stuttgart erneut triumphieren, würde Dortmund erstmals seit Bundesliga-Gründung sechs Pflichtspielniederlagen in Serie gegen die Schwaben kassieren.

Für Niko Kovac ist das Aufeinandertreffen besonders brisant: Sein Bundesliga-Debüt auf der BVB-Bank fand ausgerechnet gegen den VfB statt, seither verbuchte er in 24 Ligapartien starke 49 Punkte; nur der FC Bayern sammelte in diesem Zeitraum mehr.

Defensive Stabilität und Rückkehr von Kapitän Emre Can

Borussia Dortmund stellt mit erst sieben Gegentreffern die zweitbeste Abwehr der Liga – lediglich der FC Bayern ist noch stabiler. Sechs Weiße Westen nach zehn Spieltagen bedeuten sogar Vereinsrekord. Passend dazu feierte Kapitän Emre Can nach fast sechs Monaten Verletzungspause jüngst sein Comeback.

Der 31-Jährige sprach offen über die mentale Belastung der langen Reha-Phase und hob die Unterstützung seiner Familie sowie des medizinischen Personals hervor. Can spürt laut eigener Aussage noch Nachwirkungen, sieht sich aber auf einem guten Weg, wieder regelmäßig Einsätze zu bestreiten.

Stuttgarter Offensivpower um Undav und Stiller, Guirassy vor Wiedersehen

Der VfB Stuttgart überzeugt mit sechs Siegen aus den letzten sieben Bundesliga-Partien und teilt sich die beste Saisonbilanz seit der Meisterschaft 2006/07. Im Spiel mit dem Ball ragen Deniz Undav und Angelo Stiller heraus:

Undav erzielte zuletzt seinen fünften Bundesliga-Mehrfachpack und kommt im VfB-Trikot im Schnitt alle 106 Minuten zu einem Scorerpunkt, Bestwert aller deutschen Spieler in Europas Top-5-Ligen seit Saisonbeginn 2023/24. Stiller lieferte bereits drei Vorlagen in dieser Spielzeit und zählt 2025 mit neun Assists zu den Top-Playmakern der Liga.

Auf Dortmunder Seite trifft Serhou Guirassy auf seinen Ex-Verein: In 65 Einsätzen für den BVB markierte er 45 Pflichtspieltore, gegen den VfB war er bisher einmal erfolgreich.

