Bundesliga heute: Frankfurt - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.11.2025 • 16:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 9. November 2025, empfängt Eintracht Frankfurt den 1. FSV Mainz 05 um 19:30 Uhr im Deutsche Bank Park. Auf der Frankfurter Bank sitzt Chefcoach Dino Toppmöller, bei den Rheinhessen dirigiert Bo Henriksen die Geschicke.

Während die Eintracht mit 14 Punkten aus den ersten neun Partien im oberen Tabellendrittel mitmischt, steckt Mainz mit lediglich fünf Zählern in der erweiterten Abstiegszone – es ist die geteilte zweitschwächste Mainzer Ausbeute zu diesem Zeitpunkt seit Bundesliga-Zugehörigkeit.

Frankfurt - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Frankfurt reist mit Rückenwind aus der Champions League an: Das 0:0 bei Titelverteidiger SSC Neapel sorgte für „ein sehr positives Gefühl“, wie Toppmöller betonte.

In der Liga unterstrich die SGE zuletzt mit 22 Treffern ihre Rolle als zweitgefährlichste Offensive hinter dem FC Bayern (33). Bemerkenswert: Die Hessen übertreffen ihren Expected-Goals-Wert von 14,1 um satte +7,9 – Ligabestwert. Ganz anders die Gäste: Mainz traf nur zehnmal bei 12,6 xG (−2,6) und wartet seit 20 Bundesligaspielen auf eine weiße Weste – die aktuell längste Gegentorserie der Liga sowie Vereinsnegativrekord.

Direkter Vergleich und Protagonisten: Burkardt erstmals gegen seinen Ex-Verein

Eintracht Frankfurt verlor nur eines der vergangenen zehn Bundesliga-Duelle mit Mainz (vier S, fünf U) – ausgerechnet das jüngste Heimspiel im Dezember 2024 (1:3). Zwei Heimniederlagen in Folge gegen die 05er gab es zuletzt 2019/20. Besonderes Augenmerk liegt auf Jonathan Burkardt: Mit 41 Treffern in 136 Partien ist er zwar Mainzer Rekordschütze, läuft nun jedoch erstmals im SGE-Trikot gegen seinen Ex-Klub auf – nach zuletzt zwei Doppelpacks in Serie.

Bei der Eintracht reist zudem Rasmus Kristensen mit einer starken Bilanz an: Er erzielte schon zwei Bundesliga-Treffer gegen Mainz und führt intern die Tackling-Statistik (3,8 pro 90 Min.) an. Die Rheinhessen wiederum warten weiterhin auf ihr erstes Kopfballtor der Saison, während Frankfurt bereits viermal per Kopf erfolgreich war.

Mannschaftsgefüge und mentale Verfassung: Jugend trifft Erfahrung

Mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren und 239 Tagen stellt Frankfurt die jüngste Startelf der Liga – in dieser Struktur glänzt insbesondere Außenverteidiger Nathaniel Brown, der beim jüngsten Ligaspiel bereits seine zweite Vorlage der Saison lieferte. Mainz schickt hingegen mit 28 Jahren und 261 Tagen die erfahrenste Anfangsformation aufs Feld.

Trainer Henriksen verweist trotz der Tabellenlage auf den „unglaublich guten Glauben“ aus dem 1:1 gegen Bremen und die bisher makellose Conference-League-Bilanz vor dem Duell mit der Fiorentina. Bei der Eintracht war jüngst Sportvorstand Markus Krösche wegen des Fan-Ausschlusses in Neapel auf Konfrontationskurs mit der UEFA gegangen – ein Thema, das in Frankfurt zusätzliche Energie freisetzte und die Verbindung zwischen Team und Anhängern vor dem Duell mit dem regionalen Rivalen noch einmal betont.

Wird Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.