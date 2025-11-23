Wegen Aussagen über Beier: Viel Fan-Kritik an BVB-Coach Kovac

Philipp Heinemann 23.11.2025 • 10:25 Uhr Niko Kovac korrigiert mit Maximilian Beier einmal mehr einen eigenen Spieler auf erstaunliche Weise. Die BVB-Fans reagieren mit Unverständnis.

Niko Kovac sorgt mit der nächsten erstaunlichen Aussage zu Maximilian Beier für Unmut und Unverständnis unter den Fans von Borussia Dortmund. Wie schon zu Saisonbeginn nordete der BVB-Trainer seinen Offensivspieler auf ungewöhnliche Weise ein.

Beier hatte nach dem 3:3 gegen den VfB Stuttgart, bei dem die Schwarz-Gelben kurz vor Spielende noch den Ausgleich kassierten, erklärt, dass die „Stimmung am Boden sei“. Als Kovac später darauf angesprochen wurde, reagierte er mit einem breiten Grinsen.

„Ich weiß jetzt nicht, inwieweit … Maxi ist 21, 22, 23 (Beier ist 23 Jahre alt, Anm.). Am Anfang der Saison hat er gesagt, wir wollen Meister werden, jetzt sind wir am Boden. Ihr müsst nicht immer alles glauben, was der Junge sagt", befand der belustigte Coach.

Kovac lacht nicht zum ersten Mal über Beier

Nicht wenige Fans erklärten diese Sichtweise in den sozialen Medien für respektlos und despektierlich. Denn Kovac sagte über Beier auch noch: „Wahrscheinlich hat er zu viel Laktat im Körper und dann funktioniert das nicht ganz. Wir sind mit Sicherheit nicht am Boden.“

Man müsse sich zwar weiter verbessern, aber „dass wir jetzt am Boden sind, um Gottes willen. Wir sind noch oben und am Ende werden wir auch oben bleiben.“

Diverse BVB-Fans reagierten in den sozialen Medien verwundert bis verärgert. „Mit welch einer Respektlosigkeit er hier mit Maxi Beier umgeht ist krass. Er stellt ihn wie ein kleines Kind hin“, kommentierte ein Fan in einem vielgeteilten Beitrag bei X. Ein anderer warf Kovac vor, Beier „regelmäßig öffentlich lächerlich“ zu machen.

Pikant: Kovac hatte auch die Meisteransage Beiers, auf die er in seinen Ausführungen nun erneut selber hinwies, mit Belustigung reagiert. Damals sagte er mit scherzhaftem Unterton: „Ich weiß nicht, ob er irgendwas getrunken hat in der Halbzeitpause, was ihm nicht ganz bekommt.“ Er werde ihm „das schon austreiben“.

Sportlich kann der BVB-Star seinen Trainer überzeugen

Viele lobende Worte hatte Kovac nach dem VfB-Spiel derweil für die sportliche Leistung Beiers übrig.

„Ich denke, wir sind alle der selben Meinung: Dass der Maxi ein überragend gutes Spiel gemacht hat. Er war nicht bei der Nationalmannschaft, er konnte die Zeit hier nutzen und das hat er auch gemacht.“

Beier kam einmal mehr auf der für ihn ungewohnten Position als Schienenspieler zum Einsatz und steuerte unter anderem den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 bei. „Ich bin mit seiner Leistung sehr zufrieden“, sagte Kovac.