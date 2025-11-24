Bundesliga: Wie Olise die ganze Mannschaft der Bayern trägt

Stefan Kumberger 24.11.2025 • 09:51 Uhr Michael Olise wird immer mehr zum entscheidenden Faktor im Spiel der Bayern. Läuft es bei ihm, läuft es bei der Mannschaft. Öffentlich triumphieren will er nicht.

Zwei Tore, drei Vorlagen – es sind die Zahlen eines Giganten, die Michael Olise beim 6:2 der Bayern gegen Freiburg ablieferte. Fünf Scorerpunkte in einem Spiel sammelten vor ihm schon andere FCB-Spieler, doch keiner schaffte das in so jungen Jahren.

Der 23-Jährige ist mittlerweile der wichtigste Faktor im Spiel der Münchner – trotz eines Harry Kane, des eigentlichen Top-Stars. Doch Olises Bedeutung wirkt mittlerweile größer, denn er steht in vielen Punkten stellvertretend für die Bayern.

In den ersten 20 Minuten tat sich der Franzose gegen Freiburg extrem schwer, entsprechend wenig brachten auch die anderen Akteure zusammen.

„Er ist so ein bisschen Sinnbild gewesen“

„Er ist so ein bisschen Sinnbild gewesen. Er kam schlecht in dieses Spiel rein und am Ende stehen wir jetzt da und er hat fünf Scorerpunkte“, sagte Max Eberl nach der Partie. Der Sportvorstand ergänzte: „Michael ist einfach ein Spieler, der sich dann einfach in ein Spiel reinarbeiten kann – auch wenn man Anfang nicht alles funktioniert.“

Olise hätte angesichts seiner Leistungen und der Loblieder auf ihn allen Grund, selbstbewusst aufzutreten. Doch obwohl er mittlerweile seit über 16 Monaten ein Bayern-Spieler ist, bleibt er neben dem Platz ein Phantom.

Mit deutschen Medien spricht er eigentlich nie. Nur ein Interview im September 2024 ist in Erinnerung – und damals musste ihn Jamal Musiala in Kiel regelrecht vor die Kamera zwingen. Da wirkt es fast unglaubwürdig, dass Olise von seinen Kollegen durchweg als immer gut gelaunt und ausgelassen beschrieben wird – Fans und Reportern zeigt er diese Seite jedenfalls nicht. Er versteckt sich so gut es geht.

Olise interessiert sich nur für Fußball

Ein Beispiel war sein Auftritt bei einem Sponsorentermin Anfang des Monats nach dem Sieg über Bayer Leverkusen: Olise dachte, er müsse nur für ein paar Autogramme und Selfies parat stehen. Als ihm die Moderatorin ein paar Fragen stellte, reagierte der Bayern-Star überrascht, ließ sich aber dann doch ein paar Worte entlocken.

Die Anekdote zeigt, dass Olise sich tatsächlich fast ausschließlich mit Fußball beschäftigt. Als er vor der Saison für ein Instagram-Video nach einem Film oder einer Serie gefragt wurde, die er sich für den Rest seines Lebens anschauen könne, sagte der 23-Jährige kühl: „Ich schaue keine Filme und keine Serien.“